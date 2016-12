De skapar musik för världens dansgolv

Decavilles första samarbete med DJ Aligator premiärspelades nyligen i Sankt Petersburg inför 55 000 personer och på Antrox nästa låt är det förhoppningsvis Big Ali, som toppat Billboards Hot Dance Club Songs-lista, som står för det vokala. Hässleholmskillarna som satsar på en karriär inom EDM, elektronisk dansmusik, är på väg ut i världen med sin musik.

För tre år sedan började de två musikälskande producenterna och DJ:arna, Anton Roxhage, med artistnamnet Antrox, och Erik Boman Tursch, som skapar musik under namnet Decaville, samarbeta med Timo Kantomäki och Emil Witte i managementbolaget ETM.

– Inget hållbart har någonsin kommit snabbt, som Erik Boman Tursch konstaterar.

Under året som gått har de två 20-åringarna arbetat med sin musik: producerat nya, egna låtar, gjort remixer åt kända artister och varit ute och DJ:at.

För Decaville handlar mycket just nu om ett ganska nyligen inlett samarbete med den dansk-iranske DJ:n och producenten DJ Aligator, som har sin bas i Köpenhamn.

Deras första gemensamma låt, ”Put your hands up”, har precis släppts efter att ha premiärspelats på ett gigantiskt evenemang i Ryssland. Nu väntar ytterligare ett par av deras låtar på att få möta sin publik.

– Vårt samarbete ger mig erfarenhet, han har varit i branschen länge, och mer exponering. Det han vinner på det är att han får jobba med någon som är ny och har ett fräscht perspektiv på hur scenen ser ut, säger Decaville.

Medan han tidigare har ägnat sig åt subgenren dutch house handlar det mycket för hans del om experimenterande just nu.

– Allt jag gör är house, dansmusik, men jag tröttnade lite på dutch house, så just nu försöker jag hitta min egen grej. Jag har fått bra respons hittills på det jag gjort, säger han.

Kompisen Antrox, de två killarna lärde känna varandra på Hässleholms tekniska skola och följdes sedan åt genom Ljud- och bildgymnasiet i Kristianstads estetiska program med inriktning på musikproduktion, har en lite annan inriktning på sin musik; trap, moombathon, som har lite reggaetoninslag, och dutch house är hans preferens.

I år har han inlett ett samarbete med samma managementbolag i Stockholm som jobbar med Mohombi, som bland annat har drygt 130 miljoner visningar på Youtube av sin genombrottslåt ”Bumpy Ride”.

Nyligen var en av dess representanter i USA med några av Antrox produktioner för att hitta så kallade topliners, det vill säga sångare eller rappare och textförfattare, som vill medverka till att göra dem till dansgolvshits.

– Anton har gjort en låt nu som en av världens kändaste rappare, Big Ali, är påtänkt för, säger Timo Kantomäki.

Under året som gått har de också gjort remixer på bland annat Snoop Doggs och Arashs låt ”OMG” och Margarets ”Cool me Down”, båda stora hits.

Även om killarna håller på inom samma område försäkrar de att det inte föreligger någon konkurrens dem emellan.

– Snarare hjälper varandra. Om det är någon liten grej som inte funkar i en av mina låtar är det Erik jag skickar den till och då vet jag att svaret jag får stämmer. Vi litar på varandra. Vi är heller inte rädda för att kritisera varandra, för det viktigaste är att det blir bra, säger Anton Roxhage.

Närmast väntar en spelning på hemmaplan för Decaville och Antrox, på juldagen ska de spela på Björksäter. Efter nyår väntar ytterligare en lång rad spelningar runt om i landet. Men siktet är inställt på utlandet. Och för både Decaville och Antrox är målsättningen given; att kunna leva på sin musik samtidigt som de är sanna sig själva.

– Ingen av oss gör musik för att göra någon annan glad. Fokus ligger alltid på att vara oss själva och inte sälja ut vår integritet, säger Decaville och Antrox.