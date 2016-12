Petelin ut och Jinglöv in i Tyringe?

Tyringe kan vara på gång att ändra i truppen inför omstarten i Hockeyettan.

Luka Petelin har redan lämnat och hans ersättare kan bli Eddie Jinglöv från division ett-klubben Teg.

– Nja, är här på lite julferier, skrattar 21-årige Eddie Jinglöv men tillägger också:

– Tyringe är väl precis en sådan klubb som man vill spela i.

Slovenen Luka Petelin, 22, kom från Varberg till Tyringe i samband med att Hallandsklubben drog sig ur Hockeyettan och det blev sju matcher och noll poäng för honom i Tyrs Hovslaget.

När Tyringe spelat klart höstserien försvann han till division 2-klubben Viking i Hagfors där han hann spela de två sista matcherna i serien.

Istället dammade Tyringe av ett tilltänkt nyförvärv från i somras och detta i form av Eddie Jinglöv, ursprungligen från Nyköping.

– Pratade en del med Tyringe redan inför den här säsongen men hade redan gjort klart med Teg i det läget så därför blev det den klubben, säger Jinglöv som inte sticker under stol med att han idag ångrar det beslutet.

– Det har väl inte utvecklat sig på en del sätt i Teg som jag hade hoppats.

Eddie Jinglöv kom till Tyringe i förra veckan och har hunnit med att köra några ispass i Tyrs Hov.

– Känns som en riktigt bra omgivning att spela i och sedan känner jag ju redan en del av killarna i laget, menar Tegforwarden som hunnit med 22 matcher och gjort 12 (3+9) poäng för Umeålaget.

Men redan 2011 flyttade han till Umeå och Björklövens juniorlag och där fanns han till och med säsongen 2013/14. Säsongen därefter fanns han i Rögles J20-lag (45 matcher och 20 poäng (8+12) innan flytten gick norrut igen och till Teg.

– Förra säsongen var ett elände och det blev bara 12 matcher eftersom jag spelade med en axel som egentligen var ur led, berättar Jinglöv.

– Undersökte axeln och man sa att den var okay men sedan hittade man skadan och jag fick opereras – men nu är jag helt okay igen.

Du känner en del spelare i Tyringe?

– Ja, Charlie Fredriksson och Kalle Hult men även Tobias Dyk och Jardeskog har jag stött på tidigare, menar den ganska kortväxte (167 centimeter) Jinglöv.

Och hur är läget beträffande Tyringe just nu?

– Vet inte, Magnus (Rahm) har sagt att vi får se var vi hamnar men visst hade det varit kul med Tyringe, förklarar Eddie Jinglöv.

Tomas Gustavsson