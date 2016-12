Fysiska shoppandet större än näthandeln

Hässleholm Tack vare att julafton är på en lördag har julhandeln varit utspridd över hela den här sista veckan före storhelgen.

Men köpkraften är lika stor som vanligt, säger nöjda handlare.

Det är Citygross första jul i Hässleholm och butikschef Mats Karlsson berättar att det har varit och är mycket folk i rörelse.

– Vi blev lite tagna på sängen i måndags eftersom startskottet gick redan då.

– Men det har varit en bra vecka, vi lockar kunder från till exempel Perstorp, Markaryd och Kristianstad och det ökar handeln allmänt i Hässleholm.

Hos grannen Kvantum är det också fullt tryck och butikschefen där, Michael Månsson, är mycket nöjd.

–Vårt fokus ligger på maten.

Eftersom julen ligger på en lördag i år har handeln varit lite mer utspridd. Annars är ju bästa dagen i dag, fredag.

Inne i centrum råder rena lugnet på torsdagens förmiddag, men inne på Cigarrmagasinet är det hektiskt.

Många köper via nätet och Peter Olofsson berättar att de får in 400 paket om dagen.

– Det har varit en rejäl ökning ända sedan Black friday, men kunderna är duktiga på att hämta, säger han med ett leende och bär in en hög med någons julklappar.

Inne på Nisses påminner det mesta om julen, det glittrar och lyser och kunder strosar runt bland hyllorna för att leta efter lämpliga presenter.

– Visst känner vi av näthandeln, men vi fokuserar på vårt. Det vi som lokala handlare kan ge som inte nätet kan ge är service, säger Romano Fagone.

– Och den fysiska handeln ökar mer än näthandeln i kronor räknat så vi känner oss trygga.

Men skivor då, är det någon nu för tiden som köper fysiska cd-skivor när det mesta går att lyssna på över datorn eller mobilen?

Ja, konstaterar Lasse Önnerby på Skivlagret.

– Vi säljer skivor som vanligt, mest populära just nu är till exempel Så mycket bättre, Leonard Cohen och Metallica.

– Och så nypressade LP-skivor, alla ny bra musik görs på LP och det är inte bara äldre som köper det utan många yngre.

I hela riket är det så att svenskarna fram till den 19 december köpte julklappar för 15,8 miljarder kronor och 35 procent av inköpen skedde via internet, enligt PostNord.

Det innebär en e-handel på 5,6 miljarder kronor.

– Som vi tidigare har förutspått har julhandeln på nätet visat en stark tillväxt i år, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på Post Nord.