Nu är det helt kört: Ängelholm i konkurs

MALMö Hoppet är nu definitivt ute för krisande division 1-klubben Ängelholms FF som på torsdagen meddelade att föreningen går i konkurs.

Tre miljoner kronor saknas.

– Det känns fruktansvärt, det är lite moloket just nu, sa ÄFF:s styrelseledamot Mikael Modig till SVT Nyheter Helsingborg vid 16-tiden på torsdagseftermiddagen.

Han hade precis delgivit den tråkiga nyheten för spelarrådet och tagit in att 40-årsjubilerande Ängelholms fotbollsförening nu upphör att existera i nuvarande form.

Detta med bara två dagar kvar till julafton.

ÄFF skulle egentligen ha lämnat ett beslut redan under onsdagen, men lyckades få ett extra dygn på sig för att försöka reda upp situationen.



Men några tre miljoner klarade man inte av skrapa ihop för att säkra verksamheten 2017.

Styrelsen hade fått signaler på att Ängelholms kommun skulle betala en miljon och resterande två skulle komma från tre andra finansiärer.

Men då det blev nej ville inte heller de övriga vara med på resan.

– Vi träffade kommunen på onsdagens eftermiddag och fick ett löfte och ett handslag på det. Den uppgörelsen var ett villkor för att de privata sponsorerna skulle ställa upp. Så i morse var vi lyckliga, berättar Mikael Modig för SVT.

– Men vid lunchtid i dag drog kommunen tillbaka sitt löfte. Och då föll hela uppgörelsen. Det var mycket tråkigt, ett löfte är ett löfte och det är synd att det bröts. Just kommunens miljon skulle användas till verksamheten under året och vi hade inte behövt den just nu.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) slår dock ifrån sig.

– Vi träffade styrelsen för ÄFF i går. I dag samlade jag alla kommunalråden och vi diskuterade vad vi skulle göra. Men vi beslöt att inte vika från det besked vi gett till klubben hela tiden: att vi inte kan gå in och stötta en elitklubb med kontanter för att täcka skulder. Däremot är vi beredda att ta ansvar för ungdomsverksamheten med planer, lokaler och liknande, säger han.

Därmed är Ängelholms FF, som bildades 1976, ett minne blott.

Samtliga lag upphör att existera och det innebär bland annat att de omkring 600 aktiva ungdomarna inte längre har någon klubb att gå till.