Vi kan göra mycket för att hålla oss friska

Per Larsson lämnar över stafettpinnen till efterträdaren Peter Johansson. Foto: Maja Ögren Andersson

Fotbollsspelaren Oscar Johannesson har drabbats av en knäskada. Nu är det rehab som gäller. Per Larsson till vänster i bild tillsammans med Peter Johansson. Foto: Maja Ögren Andersson

SJUKGYMNASTIK. Det där med krämpor, värk och stela nackar behöver inte innebära livslångt lidande. Per Larsson och Peter Johansson vet. Båda är sjukgymnaster. I dagarna lämnar Per över stafettpinnen till Peter.

Det är Sjukgymnastkliniken som nu tas över av Peter Johansson.

Per Larsson har mycket annat han ska pyssla med nu när oceaner av tid öppnar sig i och med pensioneringen.

Han stortrivs fortfarande med jobbet, som han utbildade sig till i 30-årsåldern, efter att ha jobbat i Ballingslövs kök.

Det var intresset för idrott och speciellt idrottsskador som gjorde att han sadlade om

– Men någon gång måste man ju sluta jobba och nu känns det som om det är dags, konstaterar han krasst.

Det är med varm hand han överlämnar ansvaret till Peter Johansson som en gång i tiden fick hjälp av Per efter en knäskada. Och som sedan utbildade sig till sjukgymnast efter flera år på Posten.

– Jag kände att det var dags för något nytt när jag närmade mig de 30. Efter att ha fått behandling efter min egen idrottsskada förstod jag vikten av en bra sjukgymnast. Dessutom blev jag väldigt intresserad av själva yrket, säger Peter.

Efter att ha jobbat i primärvården och på ortopeden blir han nu sin egen och får överta Larssons avtal med landstinget.

– Jag tycker det ska bli skönt att rå över min egen tid, kunna lägga upp egna behandlingar och jobba i den takt som passar varje individ.

De berättar att sjukgymnasten kan vara första instansen för patienter som söker vård.

Och Peter Johansson och hans kollegor lär inte blir arbetslösa. Människor i dag drabbas av besvär som många gånger kan avhjälpas tillsammans med just en sjukgymnast.

De diagnostiserar skadan och lägger upp individuella träningsprogram.

– Det svåraste är att verkligen motivera människor att satsa på träningen och de program de får av oss. Men om de bara visste hur mycket bättre de kan bli så skulle de verkligen göra det, konstaterar både Per och Peter.

Vi diskuterar olika sjukdomstillstånd och konstaterar att många besvär inte kan botas, men att man kan leva relativt symptomfritt om man tränar och bjuder till.

Folksjukdomen artros är till exempel ett av dessa tillstånd. Den vanligast förekommande ledsjukdomen. Någon bot finns ännu inte, men med träning och rätt rörelser kan man leva gott ändå.

Under sina år i yrket har Per sett hur besvären har ändrat karaktär hos en stor del av befolkningen.

I dag handlar det mycket om problem i rygg, bröstrygg, armbågar, axlar och nackar. Besvär som till stor del beror på en alltmer stillasittande livsstil.

– Det är nästan värre med stillasittande och monotona rörelser än med tunga lyft, konstaterar Per och Peter nickar instämmande.

Det finns några enkla metoder för att lindra effekterna av för mycket stillasittande.

Att använda sig av ett höj- och sänkbart skrivbord till exempel. Att ta regelbundna pauser och röra på kroppen.

Vad som kommer att hända med nästa generation som tillbringar en stor del av sin tid böjda framför en mobil eller läsplatta vågar de nästan inte tänka på.

Den livsstilen kan vara förödande för många.

Idrottsskador har blivit något av en specialitet för kliniken.

Fotbollsspelaren Oscar Johannesson går på rehab efter en knäskada med efterföljande operation.

Han bor och studerar på college i USA där han också spelar fotboll.

För honom betyder besöken på kliniken A och O i hans tillfrisknande.

Men det är inte bara skadade idrottsutövare som behöver ta hand om sin kropp.

– Vi behöver överlag bli bättre på att lyssna till kroppens signaler. Det finns så mycket man kan förbättra genom att lyssna på sin kropp och sedan jobba med sig själv.

På sjukgymnastkliniken arbetar även sjukgymnasten Mikael Bertogli.