Mellandagsrean något trögstartad

Enligt Olivia Carlsson på Skoaffären No 1 var många på jakt efter vinterskor.

Hässleholm Röda jultomtar var utbytta mot röda prislappar när mellandagsrean drog igång på riktigt under annandagen.

Men den stora ruschen uteblev.

– Handeln inför jul gick bra, men på annandagen har det faktiskt varit lite tystare. Det är lite lugnare än vi velat, berättar Anna-Lena Winkvist på Jansens Modehus.

Överallt i centrala Hässleholm glödde realisationsplanscherna röda i skyltfönstren.

Fast bara nästan överallt.

Skivbutiken Skivlagret har valt att inte ha någon särskild mellandagsrea, utan i stället ta in lite extra skivor.

– Vi har alltid billiga priser, säger Lasse Önnerby med ett snett leende.

Både han och Anna-Lena Winkvist spekulerar kring att många shoppingssugna valt att stanna hemma på annandagen eftersom julhelgen ligger som den gör i år – med ovanligt få lediga dagar.

– Det verkar rätt lugnt på stan, folk kommer kanske i morgon i stället, säger Lasse Önnerby.

Men några shoppingssugna hade åtminstone letat sig ut. Utanför Lindex står Mats Svensson tillsammans med Nea och Ebba och väntar medan hans fru är inne och handlar.

– Vi skulle byta en julklapp och passar på att titta lite medan vi ändå är här, säger Mats Svensson och berättar att de bland annat köpt en pepparkvarn och en pikétröja för halva priset.

Inne på Skoaffären No 1 på Första Avenyen tar Olivia Carlsson emot kunder. Hon berättar att de brukar få sålt lite mer än vanligt under rean, men inte heller där har ruschen tagit fart ordentligt än.

Samtidigt misstänker hon att många människor planerar i förväg vilka inköp de hoppas kunna göra på rean.

– Jag tror att många avvaktar lite och hoppas att just det de vill ha ska komma på rean, säger Olivia Carlsson och konstaterar:

– Det är väl lite roligare att handla på rea.