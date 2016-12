De är årets nyord

Språkrådet och Språktidningen presenterar idag årets nyordslista. Listan innehåller 43 ord som etablerat sig i svenskan under 2016.

Listan visar både språkliga trender och ger med sina exempel en bild av året som har gått. Den ska dock inte ses som någon komplett redogörelse för vilka ord som har bildats eller blivit vanligare under året.

Årets 43 nyord:

annonsblockerare – program som förhindrar att annonser visas på internetsidor

blippbetalning – kontaktlös kortbetalning

blåljuspersonal – anställda som arbetar med akuta insatser inom polis, sjukvård och brandkår

cirkulär ekonomi – kretsloppsbaserat sätt att driva företag som bland annat skapar så lite avfall som möjligt

det mörka nätet – krypterad del av internet som inte kan hittas med vanliga sökmotorer

Dylanman – man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl

egenanställningsföretag – företag som sluter avtal med frilansare som går ut på att frilansarna ska kunna fungera mer som anställda än som egenföretagare

ekodukt – bro som håller ihop ekosystemet på ömse sidor om en väg och gör det möjligt för vilda djur att passera

enkortsdator – dator som utgörs av ett enda kretskort och som säljs utan låda, tangentbord och skärm

filterbubbla – individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar

fomo – oro för att missa något särskilt intressant eller roligt

fredsring – manifestation där deltagarna håller varandra i hand för att bilda ett symboliskt skydd runt ett objekt

frågestrejka – låta bli att ställa frågor därför att man vill bryta mönstret att kvinnor ställer frågor till och om män i högre utsträckning än vad män ställer frågor till och om kvinnor

förpackningsfri – som säljs utan förpackning

förstärkt verklighet – upplevelse som skapas genom att den verkliga miljö man befinner sig i kompletteras med datorgenererade inslag

ghosta – göra slut med någon genom att sluta ge ifrån sig livstecken

gigekonomi – ekonomi som bygger på tillfälliga uppdrag eller anställningar

grindsamhälle – inhägnat bostadsområde som är stängt för allmänheten

influerare – person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang

kompetenstrappa – utvecklingsprogram för anställda som syftar till att göra arbetsplatsen mer attraktiv

korsspråkande – samtidig användning av en persons samtliga språk, till exempel i samband med inlärning

kroppsaktivism – ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper

lånegarderob – ställe där man kan låna kläder i stället för att köpa dem

läslov – lov på hösten när elever förväntas läsa extra mycket

matsvinnsbutik – livsmedelsaffär där varor som annars skulle kasseras säljs till låga priser

medborgarforskning – forskning som bedrivs med hjälp av allmänheten som till exempelsamlar in material

mukbang – internetsändning där någon äter och samtidigt talar med sin publik

paddeltennis – idrott som kan beskrivas som en blandning mellan tennis och squash och som spelas i dubbellag

pappafeminist – man som anammar feministiska ideal efter att ha blivit far till en flicka

parasport – idrott som utövas av personer med funktionsnedsättningar

poke – en sorts sallad med rå fisk

pokenad – promenad där man spelar Pokémon Go

preppare – person som förbereder sig för att kunna överleva en samhällskatastrof

proteinskifte – förändring av matvanor som går ut på att byta ut kött mot proteinkällor som har mindre påverkan på klimatet

samlarsyndrom – sjukligt tillstånd där samlandet övergår vad som kan anses vara normalt

skamma – få någon att känna skam

ställa frågor – utmana motståndaren genom att spela på ett sätt som ställer försvaret inför svåra beslut (mest i fotbollsmatcher)

trumpifiering – förändring av den politiska debatten i riktning mot en retorisk stil där man säger sådant som får uppmärksamhet utan att ta hänsyn till konsekvens eller fakta

uberisering – samhällsutveckling som innebär att alltmer av ekonomin hanteras med hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att byta tjänster med varandra

utpressningsprogram – datorprogram som används av utpressare för att låsa en dators hårddisk i syfte att kräva användaren på pengar

vuxenmålarbok – målarbok för vuxna

växtmjölk – mjölkliknande dryck tillverkad av vegetabiliska produkter

äggkonto – anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter

Källa: Språkrådet och Språktidningen