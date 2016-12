Fängelsedomar för La Familia

HÄSSLEHOLM/sjöbo Två medlemmar från mc-gänget La Familia har dömts till ett år och tre månaders fängelse för grov utpressning.

Genom att pressa en man i Sjöbo fick de ut 93 000 kronor.

De två männen, en 37-åring från hässleholmstrakten och en 24-åring, skriven i Helsingborg, sökte i maj 2015 upp sitt offer för första gången.

Sjöbobon skulle betala för att han hade haft ett förhållande med en kvinna som var ihop med en kamrat i deras mc-gäng.

Mannen betalade snällt men de båda männen gav sig inte utan kom tillbaka under hösten för att kräva mer pengar.

De bar vid båda besöken sina mc-västar med emblem på ryggen.

Under perioden hade de också skickat hotfulla sms till både mannen som utpressades och även till hans släktingar.

Mannen i Sjöbo betalade och blev så rädd att han inte lämnade sin bostad på nio dagar för att gå till jobbet.

I dag lever han under skyddad identitet och med överfallslarm.

Till en början nekade de båda männen under förhören till allt som lades dem till last.

De påstod att de inte ens kände varandra och inte heller den utpressade sjöbobon.

Men efter att vittnen under rättegången kunde berätta att de båda männen frågat efter offret ändrade de sig och medgav att de kände varandra.

De påstod vidare att de inte hade haft kontakt med målsäganden, men hade ingen förklaring till varför belopp hade swishats över till deras konton.

Dokumenterad telefontrafik motbevisade deras nekanden.

De dömdes båda för både utpressning och grov utpressning. Endast förekomsten av mc-västar räcker numera för att utpressningen ska betecknas som grov.

Den ändrade lagen trädde kraft den 1 juli, vilket innebar att det andra utpressningsbesöket kunde tecknas som grovt.

I sin dom slår tingsrätten fast att det inte varit uppenbart att hot tycks ha förekommit men ”redan förekomsten av mc-västar signalerar att personerna som bar dessa inte var att leka med och har sin egen rättvisa”.