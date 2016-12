FC Hessleholm jagar fortfarande tränare

Med bara några få dagar kvar av 2016 står FC Hessleholms damlag ännu utan tränare.

– Vi håller på att diskutera med två tränare och hoppas kunna lösa det med någon av dem, kanske båda. Men visst har vi lite ont i magen, säger Mats Larsson som är vice ordförande i FCH.

I början av november tackade Daniel Nilsson för sig efter fyra år som tränare för FC Hessleholms damer. Sedan dess har klubbledningen sökt med ljus och lykta efter hans ersättare.

Det har visat sig vara en tuff uppgift.

Samtidigt har den lilla rutin som fanns kvar i spelartruppen försvunnit.

Julia Ottosson och Frida Nilsson har gått till Glimåkra.

Linda Arvidsson är gravid, Ebba Holmberg kommer att spela för Sösdala IF och Nellie Kjellsson återvänder till Lönsboda (se artikel nedan).

Det innebär att det i dagsläget inte finns någon spelare som är äldre än 19 år i FC Hessleholms trupp.

– Det medför att vi prioriterar utbildningen av fotbollsspelare högre än resultat i seriespelet. Vi kommer ju förmodligen att ha ett ännu yngre lag nästa år och ser det som en otrolig utmaning. Vi vill ha en tränare som kan utbilda våra tjejer, både rent tekniskt men även i lagspelet. Och det har inte varit så lätt att hitta, säger Mats Larsson.

När det gäller just utbildningsbiten har FCH i alla fall fått ett glädjande besked. Olle Nilsson återvänder till föreningen efter en tvåårig sejour i Broby IF.

– Olle kommer att ansvara för den fortlöpande utbildningen internt, även när det gäller A-laget. Han ska enbart ha hand om utbildningen och kommer inte att ha något lagansvar.

FC Hessleholm har försökt rekrytera nya spelare.

– Vi får inte napp. De är inte beredda att göra den satsning som krävs, säger Larsson och utvecklar:

– Vi vill ge alla spelarna gedigna fotbollskunskaper men samtidigt ställer vi krav på dem. Vi tränar till exempel tre gånger i veckan, jämfört med en del andra föreningar på samma nivå som kanske bara tränar två. Och ska vi ta in spelare ska de vara bättre än de vi redan har.

När har FC Hessleholm en ny tränare på plats?

– Till julafton… hade jag hoppats. Men nu ska vi ha kontakt med de som är aktuella i denna veckan så får vi hoppas att vi får till en lösning snart.