Nätet är tillbaka efter helgens attack

Hässleholm – Alla kunder utom tre har fått tillbaka sin internetuppkoppling.

Det berättar Pernilla Rydmark, fibersamordnare, efter helgens problem för de omkring 500 kunder som är uppkopplade på Hessleholm Network.

Sedan oktober är Hessleholm Network kommunens bekymmer. Tidigare ägaren, Mathias Berglund, fick dock svara på många telefonsamtal under helgen, från sina tidigare kunder då de inte kunde använda sitt fiber under julhelgen.

Under tisdagen var han också en av många experter som möttes hos kommunens samordnare för att försöka reda ut och hitta problemet. Han fick också hjälpa kommunen under helgen.

– Nu har vi kopplat in flera externa resurser i form av dataexperter för att hitta felkällan, förklarar Pernilla Rydmark.

Den samlade expertisen har tagit fram en åtgärdslista för att komma närmare i jakten på det fel som uppstod. Enligt Mathias Berglund är det troligtvis någon form av överbelastningsattack som gör att vem som helst som är ansluten till nätet kan drabbas.

– Jag upptäckte bekymmer redan i förra veckan, tillägger han.

Pernilla Rydmark bekräftar detta och konstaterar också att fenomenet drabbar nätet hela tiden och är inte något som bara drabbar kunder hos Hessleholm Network.

Enligt henne har man redan hittat vissa svagheter i fibernätet. Något som håller på att åtgärdas.

De tre återstående kunderna som inte kunnat få tillbaka sin nätuppkoppling uppmanas att kontrollera sin utrustning.

Det kan vara en router i systemet som inte är korrekt, enligt fibersamordnaren.

– Det finns inget fel i nätet som sådant, utan det beror på en yttre påverkan, tillägger Mathias Berglund och konstaterar att liknande attacker kan drabba vem som helst.