Otippat nederlag för IFK

IFK Kristianstad hade chansen att ta tillbaka serieledningen i handbollsligan, men ett vilt kämpande Ystads IF, för dagen utan fixstjärnan Kim Andersson, satte stopp för dessa planer.

– YIF var det bättre laget och vann rättvist, tyckte Leo Larsson, IFK-målvakten med rötterna i Ystad, efter förlusten i Ystad arena med 25-28 (13-13).

I förra veckan kom han ”hem” till Ystad och bidrog till Kristianstads seger mot IFK Ystad, stadens lillebror.

I går började han på bänken, men kom tidigt in efter att Nebojsa Simic tvingats släppa YIF:s sex första skott förbi sig.

Då var ställningen 6-6.

Leo tog några skott och bidrog till att Kristianstad hade ledningen med två bollar vid ett par tillfällen.

Men någon större hjälp fick han inte från sina försvaret. Halvvägs in i den andra halvleken fick Leo kliva tillbaka på bänken. Då låg IFK under med 15-18. Men inte ens Simic kunde vända på derbyt.

Båda IFK-målvakterna hade sin överman i hemmakassen. Anders Persson storspelade och tog bland annat fyra straffar, tre från Jerry Tollbring och en från Albin Lagergren.

– Vi slarvade och gjorde för enkla misstag. Om vi satt de fyra straffarna kunde de kanske slutat annorlunda. Men YIF var bättre och värda att vinna, medgav Leo Larsson.

– Det var kul att få komma in och spela, men det slank in för mycket.

Att det skulle handla om underskattning, inte minst efter att det stod klart att ett formsvagt YIF inte skulle ha med Kim Andersson, avfärdade Leo Larsson bestämt:

– Absolut inte. Vi visste inte ens om att han inte skulle spela, inte förrän vi såg att han inte var med på uppvärmningen.

IFK hade i händelse av seger tagit tillbaka serieledningen från Lugi.

– Vi har en ny chans på fredag. Då får vi försöka slå Ricoh i stället, sa Leo Larsson.

I YIF var glädjen och lättnaden enorm efter skrällsegern hemma i arenan.

– Vår bästa match för säsongen? Åtminstone en av de bästa, sa Sebastian Seifert, YIF-tränaren.

Med Kim Andersson hemma i sjukbädden var det upp till hans lagkompisar att axla manteln och ta det ansvar som krävdes.

– Många tog ett väldigt stort ansvar, berömde Seifert.

I den första halvleken var det framför allt de unga distansskyttarna Lukas Sandell och Simon Källström som gäckade IFK:arna.

I den andra halvleken steg målvakten Anders Persson, vänstersexan Hampus Andersson, lagkaptenen Alexander Borgstedt och mittsexan Calle Löfström fram och gjorde avgörande insatser.

Anders Persson knep alltså fyra IFK-straffar, tre gånger med Jerry Tollbring som skytt.

– Han lägger ju straffarna i landslaget också, så jag har haft många att läsa in mig på, sa Anders Persson, som fick priset som bäste YIF:are.

– Vi spelade bra nästan hela matchen. Vi stressade IFK:arna till att ta ”fel” avslut. Det underlättade för mig.

Utan Kim Andersson var valet att spela 5-1 i försvaret ett ganska lätt beslut för tränare Sebastian Seifert att fatta:

– Vi stressade dem till att göra misstag de normalt sett inte gör. Vi spelade väldigt disciplinerat. Skönt inte bara att vinna utan också att få visa att vi kan spela bra handboll.