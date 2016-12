Osbytränaren Pär ”Chippen” Persson hade förhoppningar om två starka ”nyförvärv” när vårserien drar igång efter heögerna.

Men nu står det klart att bröderna Daniel och Fabian Bohman spelat färdigt för säsongen i division 2-laget.

– Tyvärr blir det inget mer spel beroende på brödernas knäskador, säger Osby IK:s sportchef Ted Holmgren.

Därför har man annulerat kontrakten och ser framtiden an.

– Under mellandagarna måste ju alla som skall spela för oss kunna gå för fullt så vi var överens om att de nu måste satsa på att bli friska, menar Holmgren.

Annars började säsongen bra för Tingsrydsbröderna som bland annat lånades ut under en match till division ett-laget Varberg.



– Men Fabian har fått problem med sitt vänstra knä och Daniel med bägge sina – de får vätska och ont och ännu vet vi inte riktigt vad som är problemet, säger sportchefen.

– Så vi bestämde oss för att skiljas för den här säsongen.

– Sedan är jag gärna ärlig med att jag hade hoppats mycket på bröderna och att de skulle göra poäng under den här hösten, menar också Ted Holmgren.

Daniel Bohman gjorde fem matcher för Osby den här säsongen och svarade för fyra assists medan Fabian på lika många matcher noterades för tre målgivande passningar.

Men även om nu bröderna Bohman lägger ner säsongen är det inte på forwardssidan som Holmgren i första hand har förstärkningskrokarna ute.

– Nej i första hand letar vi en back, berättar Holmgren.

– Vi får visserligen tillbaka Mathias Håkansson efter dennes långvariga skada men vi behöver en kille till.

Under stora delar av hösten hankade sig Osbys backsida fram via tillfälliga lån av Johan Lindell (Glimma) och Felix Hesselbom (Tyringe). Holmgren erkänner dock att marknaden för försvarsspelare inte är den lättaste.

– Nej det finns inte många backar men vi jobbar på det, förklarar Holmgren.

– Vi får se var vi hamnar.

På målvaktssidan har Hampus Evaldsson fortfarande problem med ryggen och är ett osäkert kort. Men här finns Oliver Tornerefeldt som backup till Victor Bergelin.

– Men vi får faktiskt en målvakt till efter nyår men det är en kille som inte blir aktuell för spel förrän kanske nästa säsong, förklarar Holmgren.

Adam Sandberg, 20, flyttar nämligen hem från San Diego Sabers i WSHL-ligan.

– Ingen lokal kille utan från Skogsbo och Avesta men han har en tjej från Malmö och vill flytta ner oss så han kommer att träna med oss, berättar Osbys sportchef.

Tomas Gustavsson