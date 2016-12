Alliansen skulle kun­na fälla rege­ringen när som helst. Sverigedemokraterna skulle sä­kert rösta för en miss­tro­en­de­för­klar­ing.

Så har det låtit gans­ka ofta från de mest S-kri­tiska Al­li­ans­sym­pa­ti­sörerna. SD:s par­ti­le­da­re Jim­mie Åkesson har mer än an­tytt att det skulle fun­gera så.

KD:s par­ti­le­da­re Ebba Busch Thor vill pröva den möj­lig­heten men har inte fått med sig sina Al­li­ans­kol­le­gor.

Men ef­ter va­let vill hon att en Al­li­ans­re­ger­ing ska ta över, även om Alliansen är min­dre än de tre röd­gröna par­tierna. Det för­ut­sätter ak­tivt stöd från SD, vil­ket åt­min­sto­ne två av par­tierna sagt be­stämt nej till.

Re­dan ett par må­nader ef­ter va­let 2014 visade det sig att det var lätt att fäl­la en rege­ring. Tvärt emot de par­la­men­ta­riska tra­di­tionerna röstade SD på Al­li­ansens bud­get­mo­tion, som där­med vann över S/MP-rege­ringens bud­get­för­slag.

Fort­sättningen var inte lika en­kel. Ste­fan Löfven be­stämde sig för att ut­lysa ny­val så snart det gick. Men istäl­let för­handlade Alliansen och rege­ringen fram decem­ber­över­ens­kom­mel­sen som ga­ran­terade det största blocket i riks­dagen möj­lig­heten att få ige­nom sin stats­bud­get.

Den upp­gö­rel­sen fälldes dock av KD:s riks­ting när Busch Thor var ny­vald par­ti­le­da­re. Där­för kan hon inte räkna med att Alliansen får bilda rege­ring på de vill­koren, om de fyra blå­gröna par­tierna blir större än de tre röd­gröna 2018. Själv­mål av KD, skulle man kun­na säga.

Nu be­höver kan­ske inte Busch Thor be­kymra sig över rege­rings­bil­dan­de ef­ter näs­ta val. San­no­lik­heten för att KD är kvar i riks­dagen då sjunker ­ef­ter­som KD ligger un­der fyra pro­cent i alla opinionsmätningar. Med sjunkande siff­ror ock­så för M lär stöd­röster från M-sym­pa­ti­sörer bli lätträknade.

Fler par­tier ligger i risk­zonen för att ramla ur riks­dagen. MP ligger nära fyra pro­cent nu, och det är ett par­ti som brukar tappa un­der val­rö­rel­serna. Nå­gon ”kam­rat fyra­ pro­cent” hjälper knappast MP, efter­som många inom S ser myc­ket kri­tiskt på MP. Med de ef­ter­gifter om till ex­em­pel kol­bryt­ning och sän­kt kärn­krafts­skatt som MP gått med på är V och FI al­ter­na­tiv som kan leda till att MP sparkas ut ur riks­dagen.

Inte hel­ler Li­be­ralerna kan vara sä­kra på att klara fyra­pro­cent­spärren. Det gam­la Folk­par­ti­et har of­tast tappat sym­pa­tier i val­rö­rel­serna, med ett par mar­kanta un­dan­tag – Westerbergeffekten 1985 och Leijonkungen 2002.

Det skulle kun­na sluta med ett val­re­sul­tat där M och SD hamnar på knappt 40 pro­cent till­sam­mans, S och V ock­så un­der 40 pro­cent och ett växande C där­emel­lan på drygt tio pro­cent (me­dan över tio pro­cent blir ”bort­kas­tade” ).

Det skulle be­tyda att den nu­va­ran­de rege­ringen Löfven måste avgå. Men hur ska en ny rege­ring sättas ihop? Även om Anna Kin­berg Batra tvingas bort ef­ter ett stort val­ne­der­lag och en mer SD-vän­lig ny le­da­re till­träder får de två in­gen ma­jo­ri­tet.

Skulle An­nie Lööf kun­na bilda en våg­mäs­tar­rege­ring, som C G Ek­man för näs­tan 100 år se­dan, som lutar sig än åt hö­ger, än åt väns­ter?

Eller blir fram­gångs­par­tierna C, V och SD över­körda av för­lo­ra­rna S och M som bildar en stor ko­a­li­tion?

Nåja, säkrast är att in­vänta val­re­sul­tatet, in­nan nå­got tas ut i för­skott.