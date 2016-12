Inbrott på Granada – tredje på två veckor

Lönsboda Göte Johansson hann inte byta ut den krossade rutan från det förra inbrottet innan gärningsmännen var tillbaka på Granada. Efter att ett tredje inbrott nu skett inom loppet av två veckor tänker han se till att folkparken bevakas.

– Vi är några stycken som får hjälpas åt att hålla koll här, säger han.

Någon gång mellan klockan 16 och 20 på onsdagskvällen har okända gärningsmän slagit in en fönsterruta på Granads baksida. Därefter har man klättrat in i lokalen och letat sig in i folkparkens spritförråd.

– De har varit där inne och härjat lite. Något har de tagit, men jag har ju rätt många flaskor där så jag vet inte riktigt vad än. Men något har ju försvunnit, det är säkert, säger Göte Johansson.

Inbrottet är det tredje på kort tid. Det första inträffade den 17e och även denna gången slog man in en ruta och klättrade in. Göte Johansson kunde dock inte se att något skulle saknas från lokalerna den gången. Inte heller vid inbrottet knappt en vecka senare kunde man se att något var borta.

– Nu har jag inte satt in någon ny ruta för det är ju ingen idé.

Har du vidtagit några åtgärder för att försöka förhindra att det händer igen?

– Vi är några stycken som bevakar här.

Är det samma gäng tror du?

– Det är helt klart samma gäng.

Tidigare i veckan har det även varit inbrott på Coop i Lönsboda. Där kunde vittnen tidigt på onsdagsmorgonen se hur en röd bil lämnade butiken i riktning mot Olofsström. Med sig hade de då stöldgods i form av snus som de anförskaffat sig genom att först krossa entrédörrarna för att sedan bryta upp tobaksskåpet.