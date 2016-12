Killeberg Treby IF sa upp sitt avtal med kommunen för cirka sex månader sedan och ännu är inget nytt avtal upprättat.

Inom Treby IF väntar man på att kommunens riktlinjer vad gäller stöd till föreningar ska bli klart innan något nytt avtal kan tecknas.

– Då får vi se hur politikerna värderar vårt arbete, säger Hans Andersson som är ordförande i Treby IF.

Anslagen från kommunen ska ha sett likadana ut under mycket lång tid.

– Kommunen har levt gott på vårt arbete, anser Hans Andersson.