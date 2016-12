Lättare att upphandla lokalt

FRAMGÅNG I början av december klubbades den nya lagen om offentlig upphandling. Den gör det enklare för kommuner att beställa svensk och närproducerad mat till bland annat skolor och äldreomsorg.



Under årtionden har LRF arbetat för att det ska bli enklare för de svenska bönderna att vara med och lägga anbud i den offentliga upphandlingen. Nu har arbetet gett resultat. Den nya lagen, som träder i kraft vid årsskiftet, är en stor seger för Sveriges bönder, skriver LRF i ett pressmeddelande.

Med delade anbud och ökat krav på miljö- och djurskyddsbehov blir det enklare för kommuner och landsting att upphandla lokala och närproducerade råvaror.

Tidiga dialoger och genom att ställa krav på funktion i stället för specifika krav på varor eller tjänster ger en möjlighet för leverantörer att erbjuda kreativa lösningar.

Offentlig upphandling av livsmedel omsätter cirka 10 miljarder kronor per år och är strategiskt viktigt för Sveriges bönder. Därför bjöd Helena Jonsson in civilminister Ardalan Shekarabi på gårdsbesök hos mjölkbonden Anette Gustawson i Norrtälje.

Offentlig upphandling är ett välkänt område för civilminister Ardalan Shekarabi. Han är jurist och doktorand i ämnet. Och vill detsamma som LRF vill, konstaterar Axel Hansson som arbetar med offentlig upphandling på LRF och var med under gårdsbesöket.

Det offentliga ska föregå med gott exempel, påpekade LRF-representanterna vid besöket.