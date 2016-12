Liten by med rikt föreningsliv

Det har funnits många föreningar i Mala under 100 år och några finns kvar. Nya har också startats och finns nu.

Förr i Mala fanns det föreningar som till exempel IOGT-NTO som var en nykterhetsförening men det fanns också Matteröds ridklubb som var en ridklubb.

Nu för tiden i Mala finns tyvärr inte dessa föreningar kvar men istället finns det andra föreningar fast med andra inriktningar. Idag finns föreningarna som Mala intresseförening, Malvans scoutkår och Mala If som är en fotbollsförening.

Mala If har idag A och B herrlag. Mala If bildades 1948.

1998 firade klubben 50 års jubileum, och döpte då sin idrottsplats till Turevallen. Namnet kommer efter Thure Eriksson som var med och grundade föreningen som nu heter Mala If. Några fina spelare som klubben producerat är bröderna Augustsson som sedermera blev landslagsspelare och fotbollsproffs.

Malvans scoutkår är en scoutkår som har medlemmar från både Vankiva och Mala. Namnet kommer för att när man sätter ihop båda byarnas namn så blir det Malvan som ju är en blomma och det blev kårens symbol. Kåren var som störst på mitten av 1990-talet och har sen dess tappat medlemmar genom åren men är fortfarande rätt så stor. Den startade 1984 på initiativ av Vankivas nya präst Georg Wallerstein.