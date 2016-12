Tv-favoriter med stor variation

Årets bästa tv-serier Brittiska polisserien Line of duty, svenska deckaren Springfloden, den amerikanska 80-talsinspirerade science fiction-serien Stranger things eller norska dundersuccén Skam? Variationen är stor när tidningens kritiker väljer favoriter bland årets tv-serier.

ANTON WEDDING:

Bojack Horseman, säsong 3 (Netflix)

Att en animerad serie om en häst, som är en före detta sitcom-kändis, kan kännas så mycket låter kanske märkligt, men Bojack Horseman är tveklöst det roligaste och mest deprimerande som går att se på tv nu.

Westworld, säsong 1 (HBO)

HBOs nya storsatsning leker med idén om artificiell intelligens i en exklusiv nöjespark (som en blandning av Battlestar Galactica och Jurassic Park). Resultatet är ett okonventionellt äventyr med oändliga vändningar.

Skam, säsong 3 (NRK)

Den norska ungdomsseriens tredje säsong är den bästa hittills. Skildringen av förälskelsens växelvisa lätthet och plåga har samma allvar och träffsäkerhet som en roman av Hjalmar Söderberg.

RALPH BRETZER:

Strange things, Säsong 1 (Netflix)

För mig som upplevde mina tonår på 80-talet är Strange things en rejäl tidsresa. Att jag under den tiden såg väldigt mycket skräckfilm och att serien dessutom är utomordentligt välgjord gör knappast saken sämre. Dessutom innebär den en välkommen comeback för Winona Ryder.

Orphan Black, Säsong 4 (BBC America/Netflix)

Det börjar bli rejält rörligt men Tatiana Maslany är så fantastisk i sina myriader av roller i serien att den ändå är självskriven här.

3%, Säsong 1 (Netflix)

Att det kommer en storproduktion i sci-fi-genren som inte är från den engelska språksfären tillhör inte vanligheterna. Premissen för brasilianska Netflix-produktionen 3% är kanske inte den mest trovärdiga men den är välgjord, välspelad och öppnar för intressanta filosofiska frågor. Att man sedan inte känner igen skådisarna är bara ett plus i sammanhanget.

PERNILLA EKDAHL:

Billions (HBO Nordic och SVT):

Två fantastiska skådespelare, Damien Lewis och Paul Giamatti, stångar huvud med varandra i denna saga om den überrika hedgefondmäklaren Bobby ”Axe” Axelrod och den federala åklagaren Chuck Rhoades. Svenska Malin Åkerman gör också en fin insats som Bobby Axelrods hustru Lara. En fascinerande inblick i den amerikanska finansvärlden där ”the bad guy” har många försonande drag medan ”the good guy” har gott om fel och brister.

Making a Murderer (Netflix)

I tio avsnitt får vi följa historien om Steven Avery som efter 18 år i fängelse, dömd för sexuellt övergrepp och mordförsök, frikänns. Bara för att två år senare, mot sitt nekande, dömas till fängelse för mord igen En häpnadsväckande och ofta chockerande studie i rättsosäkerhet som väckte stor uppmärksamhet både i USA och resten av världen. Sannerligen ett fall där verkligheten överträffar dikten. Serien hade visserligen premiär redan 2015, men först sent i december, så den kvalar in ändå. En fortsättning är på gång.

Springfloden (SVT)

Cilla och Rolf Börjlinds karaktärer klev ut från sidorna i deras kriminalroman och in i tv-rutan i denna välcastade serie. Sällan har väl en fixare fångats bättre än Minken i Johan Widerbergs geniala gestaltning. Kjell Bergkvist är briljant i rollen som den hemlöse polisen Tom Stilton och även övriga karaktärer är otroligt väl skildrade. Serien känns också ovanligt påkostad för att vara svensk och ni som läst boken vet att den är spännande och bjuder på en oväntad upplösning.

GUNILLA WEDDING:

Line of duty, säsong 3 (Svt):

Tveklöst är den tredje säsongen av denna serie om Londonpolisenes antikorruptionsenhet AC-12 den allra bästa. Här möter vi en skjutglad insatspolis som tar lagen i egna händer samtidigt som poliskårens egen mullvad, caddien kallad, kanske äntligen kommer att åka dit. Nagelbitarspännande och oerhört välspelat. Tack och lov utlovas även en fjärde säsong.

The Fall, säsong 3 (Netflix)

Även irländsk-brittiska The Fall hade premiär för sin tredje och, får man förmoda, sista säsongen under året. Gillian Anderson övertygar återigen i rollen som mordutredaren Stella Gibson i detta kriminaldrama som växelvis följer henne och småbarnspappan och seriemördaren Paul Spector (Jamie Dornan). The Fall lyckas också med konststycket att avsluta både överraskande och helt rätt.

The Crown (Netflix)

Amerikansk-brittiska The Crown är en karamell till tv-serie som skildrar brittiska Elizabeth II:s första tid som drottning. Visst ter sig de privata problemen för kungligheter, politiker och överklass som futtiga i relation till den verklighet som det flesta lever i men det är ändå omöjligt att inte svepas med av detta välgjorda drama, att återuppliva bortglömd historisk kunskap och också fundera över det intressanta i skildringen av en kvinna som gör det som män i alla tider gjort – sätter plikt och makt framför allt.