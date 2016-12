91-åring vägras lösa in sina gamla sedlar

Kristianstad En 91-årig kvinna i Kristianstad får inte lösa in de 108 000 kronor hon har sparat i byrålådan och bankfack. Men Riksbanken vägrade ta emot pengarna och nu ger förvaltningsrätten banken rätt.

Hon kunde helt enkelt inte redogöra för varifrån pengarna kommit, enligt Riksbanken kriterier.

Kvinnan sparade först pengarna i byrålådan, eftersom hon inte litade på banken. Men sedelhögen växte och då bestämde hon sig för att lägga dem i bankfack.

Åren gick och sedlarna, som hon skulle använda för att sätta lite extra guldkant på tillvaron för blev för gamla och gick till slut ut.

När hon ville lösa in pengarna ville banken veta var sedlarna kom från. De krävde ett bevis och hänvisade till Riksbankens föreskrifter.

Enligt Riksbankens föreskrifter ska det ”inte finnas anledning att anta” att sedlarna härrör från brott, eller brottslig verksamhet. Beviskravet är förhållandevis lågt till skillnad från det beviskrav som gäller i brottmål.

Kvinnan accepterade inte beskedet och överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Hon skriver att hon inte är kriminell och att hon inte förekommer i brottsregistret.

– Jag har levt snålt och sparsamt och nu är jag 91 år och vill kunna leva lite lyxigt min sista tid, skriver hon.

Hon har sålt sin bil, smycken, guld och kläder.

– Jag förvarade pengarna i byrålådan för att ha dem till hands. Min tanke var att resa mer, uppger kvinnan till förvaltningsrätten.

Riksbanken upplyser henne om att man inte behöver vara kriminell, eller dömd för brott för att bli nekad inlösen av sedlar.

Enligt Riksbanken har de bett 91-åringen vid ett flertal tillfällen komma in med kompletterande underlag som visar sedlarnas ursprung och intyg om att de har förvarats i bankfack tidigare.

Men den gamla kvinnan har inte kommit in med de uppgifter som Riksbanken vill ha och därmed saknas de uppgifter som behövs.

Riksbanken anser därmed att pengarna inte ska lösas in med en begäran om att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

– Förvaltningsrätten finner därmed ingen anledning att göra en annan bedömning än den som Riksbanken har gjort i9 det överklagade beslutet. Vad den 91-åriga kvinnan anför förändrar inte bedömningen. Därför ska överklagandet avslås, skriver rådman Ulrika Sandell i domen.