Bulten ger till Min stora dag

Lönsboda

Fritidsgården Bulten i Lönsboda har under en stor del av december samlat in pengar till förmån för ”Min stora dag” som är en rikstäckande organisationen som förverkligar önskedrömmar för barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser i Sverige. Tanken är att skapa goda barndomsminnen och en paus från det som är tufft och svårt.

Sedan fredagen den 8 december har Bulten haft en insamling till förmån för just ”Min stora dag”.

Idén kom från Mia Persson som jobbar på Bulten. Hennes son Felix som är 18 år lever med en cp-skada och är njurtransplanterad.

Han blev nominerad av sin njurläkare i Lund till att få uppleva en ”Stor dag”.

Insamlingen började i samband med att fritidsgården arrangerade ett luciatåg för PRO på Granada i Lönsboda. Därefter fortsatte insamlingen i simhallen där samma luciatåg genomfördes samt på en ”Hantverksmarknad” i sporthallen den 9 december.

De senaste två veckorna har en insamlingsburk funnits på Ica Nära i Lönsboda.

Sammanlagt resulterade insamlingen i 3 686 kronor som kom från hela Lönsboda. Beloppet kommer nu att sättas in till ”Min stora dag” under namnet ”Bultens Final 2016”.