Chockhöjda kostnader när fakturering ändras

Lönsboda/Osby Känslorna svallar när det gäller avtalen mellan kommunen och några av kommunens idrottsföreningar.

I dagarna har Lönsboda GIF sagt upp sitt skötselavtal sedan det blev klart att faktureringen inte längre kommer att gå via kommunen. Detta är något som kommer att leda till kraftigt höjda utgifter för föreningen.

Lönsboda GIF har tidigare ansvarat för skötseln av idrottsplatsen Snapphanevallen i Lönsboda. I gengäld har föreningen fått ett driftsbidrag.

Nu är det dock slut eftersom föreningen sagt upp skötselavtalet.

Föreningen har lagt och lägger ner mycket ideellt arbete för att få in pengar så att verksamheten ska gå runt. Hela 70 personer är till exempel inblandade i den omfattande bilbingon.

När samhällsbyggnadsutskottet i mitten av december fattade beslutet att inte längre hantera föreningens fakturor blev besvikelsen stor. Detta eftersom kommunen kan lyfta momsen vilket inte en idrottsförening kan.

Tommy Johansson som är ordförande i klubben menar att det är ett förödande beslut och endast beror på att kommunen tycker att fakturahanteringen är jobbig .

– Beslutet kommer att innebära en kostnadsökning på 25 procent på alla fakturor relaterade till driften av kommunens anläggning. En summa som landar på cirka 100 000 kronor per år.

Enligt Lönsboda GIF betalar föreningen i dag 365 000 kronor årligen till driften av Snapphanevallen.

– Det blir 1 000 kronor per dag, säger Tommy Johansson.

Föreningsbidraget ligger på 135 000 kronor, vilket innebär en nettokostnad på 630 kronor per dag.

Denna summa jämför föreningen med avgifterna som de föreningar som bara hyr tid på anläggningar betalar. Avigifter som enligt föreningen är betydligt lägre.

Man vill därför i stället ansluta sig till samma upplägg genom att betala samma taxa som till exempel klubbarna som hyr ishallen betalar.

Enligt uppsägningen tar föreningen på sig ansvaret vad gäller tillsyn och nödvändig drift fram till och med den 31 mars 2017 då man även kommer att avyttra samtliga maskiner för skötsel.

Föreningen bryter även med omedelbar verkan avtalet med arbetsförmedlingen gällande den av föreningen avlönade vaktmästaren.

Från den 1 april förväntar sig föreningen att kommunen övertar ansvaret för drift, underhåll och löpande skötsel av Snapphanevallen.