Konfliktfritt när nya stjärnor intar slottet

Johannes Brost ställde krav på att det inte skulle bli någon smutskastning och Sofia Ledarp undrade varför hon, som bara är 42 år, blev tillfrågad. Men båda är glada att de tackade ja till årets Stjärnorna på slottet, där det visade sig att alla fem deltagarna hade en sak gemensamt.

– Vi har alla fem varit lite kriminella, säger Johannes Brost och skrattar.

Stjärnorna på slottet 2017

Det här är elfte säsongen och programmet spelades in på Ericsbergs slott i Södermanland i somras.

Medverkar gör Magnus Uggla, 62, Lia Boysen, 50, Sofia Ledarp, 42, Gunnel Fred, 61 och Johannes Brost, 70.

Nytt för den här säsongen är att kocken Ulf Wagner inte längre är med utan maten lagas istället av kocken Danyel Couet.

Första avsnittet har Magnus Uggla i huvudrollen och sänds i SVT1 den 1 januari klockan 20.

När han fick frågan om att medverka konstaterade han först att det var på tiden, sedan att han ville veta vilka de andra var.

– Jag bestämde mig väldigt tidigt, innan jag tackade ja, att jag orkar inte hålla på med smutskastning och kasta skit på varandra. När de sade, ”Magnus Uggla och du är herrarna” och att sedan dessa tre fantastiska skådespelerskor skulle vara med tänkte jag att, det här blir bra, berättar han.

För Sofia Ledarp kom frågan helt oväntat.

– Jag funderade på, hur har de tänkt nu? Det där gör man ju sen, kanske någon gång, om man har tur. Men jag tror att de ville ha ett nytt koncept där de också får in folk som är födda på 70-talet, säger hon.

– Jag tog mig en funderare under en helg, men tänkte sedan att med de här människorna kommer det att bli roligt – det vill jag inte missa, fortsätter hon.

Sofia Ledarp hade jobbat med Lia Boysen och Gunnel Fred på Dramaten, men kände inte herrarna sedan tidigare.

Nu efteråt konstaterar hon att konstellationen blev en lyckträff.

– Det var oväntat roligt, måste jag säga. Vi hade så sjukt kul ihop och det kan man aldrig veta innan.

Även Johannes Brost tyckte veckan på slottet blev en höjdare.

– Jag kan rekommendera det till alla – ta med några vänner, hyr in er på ett slott en vecka, ät god mat och fördjupa er i er relation, så kommer ni ut på andra sidan tunneln med ett leende på läpparna, säger han.

Lärde du dig något nytt om dig själv?

– Ja, det var väl det med att jag inte är uppvuxen med någon pappa, vilket de andra har haft. Så jag fick gå igenom den grejen en gång till. Jag har visserligen tänkt på det, talat om det och skrivit om det, men nu fick man gräva ett tag till där, inför fyra kameror och olika människor. Så då fick man tänka lite och gå igenom ekluten en gång till.

Hade du funderat i förväg på vad du ville prata om och inte?

– Nej, för mig var det bara att slänga alla korten på bordet, så mycket det gick. Jag tror alla hade den inställningen, för det är väldigt djupa samtal ibland, med lite svart botten och så slutar allting med ett leende och skratt.

Sofia Ledarp hade samma inställning.

– Man vet ju att det är ett program där man måste öppna sig, så man kan inte gå in i det om man inte vågar dela med sig, säger hon.

Sofia Ledarp var gravid under inspelningen och i slutet av januari eller början av februari föds hennes andra barn. Men 2017 blir inte bara ett år av mammaledighet, i vår ska fjärde delen av Fröken Frimans krig, där hon spelar Kinna Boman, spelas in.

Och den tredje säsongen sänds just nu, vilket innebär att Sofia Ledarp konkurrerar om tittarna med sig själv.

– Ja, fast det är samma kanal så det är inte samtidigt, säger hon och skrattar.

Johannes Brost kan också se fram emot ett nytt år med många spännande projekt.

– Jag ska spela Pinterpjäsen Aska på teater Brunnsgatan 4, med Görel Crona, igen och vara med i en tv-serie som jag tyvärr inte kan prata så mycket om ännu. En slags thriller kan man säga. Sen har jag lite andra projekt så hela 2017 tror jag är ganska fyllt just nu, säger han.