Kortare väntan på akuterna

skåne Olika insatser har inverkat positivt på väntetiderna till de skånska akutmottagningarna.

Snabbare väg till bedömning, fler vårdplatser och mobila team för hembesök är några av åtgärderna.

Skånes universitetssjukhus har idag fler vårdplatser öppna än i början av 2016. Ett sätt att öka antalet vårdplatser har varit att sjuksköterskor har kunnat lämna över arbetsuppgifter till andra personalkategorier, som undersköterskor och servicevärdar. Andra förbättringsåtgärder har varit att se över processerna för inläggning på akuten, koordineringen av operationer och överlämningen av patienter till den kommunala vården.

Samarbetet mellan Region Skånes olika sjukhus har också förbättrats för att frigöra resurser för högspecialiserad vård på Skånes universitetssjukhus.

Trots ett ökat antal vårdplatser har det varit fortsatta problem med överbeläggningar under 2016. Men årets tillgänglighetssatsning förväntas ge ytterligare effekt under 2017 och förbättringsarbetet fortsätter, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Akuten i Malmö hade tidigare problem med långa väntetider innan patienterna fick en triagering (medicinsk bedömning och prioritering). Genom en förändring så att personalen nu genomför triagering innan patienterna hänvisas till väntrummet har situationen blivit mycket bättre. Tidigare var väntetiden för triagering runt 30 minuter och nu är den nere i mellan 15 och 20 minuter.

– Man kan med ganska enkla medel göra bra förändringar när personalen redan från början är delaktiga i hur förändringen ska gå till, säger verksamhetsutvecklaren Bitte Zetterman i pressmeddelandet.

Centralsjukhuset Kristianstad fick ett tillskott på tolv vårdplatser då en medicinsk akutvårdsavdelning öppnade i september. På avdelningen vårdas patienter som behöver kortare sjukhusvistelse, upp till två dygn. Effekten har bland annat varit att patienter som kommit in via akutmottagningen och behöver läggas in snabbare kan få en vårdplats.