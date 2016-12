Hon hjälper barn att uppfylla en dröm

BARNKÄR. – Jag valde mellan två yrken, lärare eller barnmorska. Jag blev lärare, och det har jag aldrig ångrat.

Sedan pensioneringen har Ann-Charlotte Lindström fortsatt ägna sig åt barn, nu som volontär för Min stora dag, en organisation som hjälper sjuka barn att förverkliga sina drömmar.

Runt 40 barn har hon hunnit hjälpa sedan hon började för ungefär sju år sedan. Hon berättar att det för det mesta är personal på barnsjukhus som hör av sig till Min stora dag och berättar om barn som behöver uppmuntran.

Organisationen tar sedan kontakt med föräldrarna, och om de är med på noterna sätter de en av sina volontärer på uppgiften.

En sådan volontär är alltså Ann-Charlotte Lindström.

– Jag satt hemma och läste tidningen och såg en artikel om en tjej som arbetade för Min stora dag och sade ”Vi behöver fler volontärer”.

– Jag visste att jag snart skulle gå i pension och kände mig inte färdig att börja mata änder i Trollsjön.

Så hon anmälde sitt intresse och har vid det här laget alltså hjälpt ett 40-tal barn.



– Först ringer jag upp och bestämmer med föräldrarna. Sedan åker jag dit och träffar barnet.

Då vill hon helst vara ensam med barnet en stund, för att hen själv ska kunna uttrycka sin önskan, opåverkat av föräldrarna.

– Så får de komma med två, kanske tre önskningar. Så jobbar jag med det.

Hon försöker se om någon av dem går att förverkliga och hur det skulle gå till.

Det brukar handla om en sak eller en upplevelse.

– Det finns sådant som vi inte ger: pengar, resor utanför Europa, motordrivna fordon och levande djur.

Men en del barn uttrycker ändå en stark önskan om att få umgås med djur. Det kan kräva en del kreativitet.

– Om någon vill ha en häst kan vi kanske betala ridlektioner.

En flicka, som inte själv skulle kunna ta hand om en hund, ville klappa hundar en hel dag. Det ordnade Ann-Charlotte Lindström, som är hundägare och har kennelkontakter.

– 40-50 procent önskar sig en resa någonstans.

Egentligen är det så att Min stora dag bara betalar kostnaderna för ett barn och en vuxen.

– Men man försöker ändå göra det till en familjegrej, för det är ofta det som behövs. Det är inte alltid så lätt att vara syskon till ett barn med så stora hjälpbehov.

– Den största familj jag skickat iväg var mamma, pappa och fem barn, som åkte till Legoland.

Det finns ett kostnadstak, men var det ligger får de anhöriga inte veta. I vissa fall får familjen betala en del, om alla ska vara med.

Trollsjön, där Ann-Charlotte Lindström inte ville mata änder, ligger i Eslöv. Där bor hon sedan 1966; 1970 flyttade hon och familjen in i det radhus hon och maken fortfarande bebor.

Från början kommer hon från Växjö, bodde i en villa på regementsområdet där, eftersom hennes far var militär.

– Jag har vaknat till arméns revelj i sexton år.

Fadern förflyttades en period till Stockholm, och det var där hon började skolan. När hon var elva år återvände hon till Växjö och det var där hon sedermera gick lärarhögskolan.

– Jag började jobba som högstadielärare i Braås 1964. Då var jag 20 år, de äldsta eleverna 16.

Då hade hon nytta av att ha varit simlärare i fem, sex år; genom det hade hon redan mött många av eleverna, som alltså redan såg henne som en auktoritet.

Men det var också andra tider; en lärare hade en starkare social ställning då:

– Kan du tänka dig; det fanns mammor som neg för mig.

1966 flyttade hon till Lund, för hennes man Christer studerade där.

– Vi åkte på semester. Jag sade till min bror att söka alla lärarjobb inom två mils radie från Lund åt mig.

– När vi kom hem med färjan till Trelleborg stod att jag skulle höra av mig till ett nummer i Eslöv – jag visste inte ens var det låg.

Men hon hittade dit, och där tillbringade hon sedan hela yrkeslivet. Först som mellanstadielärare, de sista tio åren på särskolan.

– Eslöv är mycket bättre än sitt rykte – Hans Ostelius spökar fortfarande, konstaterar hon,

(Författaren och globetrottern hans Ostelius fick en gång i tv av intervjuaren Lasse Holmquist frågan om han ville resa till månen. Han svarade ”Aldrig – på månen är tråkigheten på landsbygden så påfallande att till och med Eslöv ligger i skuggan.”)

Nej, Eslöv är en bra stad för barn att växa upp i, tycker Ann-Charlotte Lindström.

Som känner igen många av de barn som vuxit upp i Eslöv, inte bara för att hon varit lärare där i så många år, utan även scoutledare och simlärare.

– Det är många som hälsar på stan. Flickorna är ganska lätta att känna igen, pojkarna är svårare.

Men nu är det alltså några år sedan hon slutade förvärvsarbeta. Och genast hittade till Min stora dag.

– Just nu arbetar jag med en pojke i Norrland, säger hon och berättar att hon brukar lägga mellan fem och femton timmars arbete för att ordna så att ett barn får sin önskan uppfylld.

Det finns en del inarbetade kontakter; ett reseföretag som gärna ställer upp, ett hyrbilsföretag som kan ordna ett flott transport, och så vidare.

Men ibland stöter hon på oanade svårigheter; en gång gick det åt över 100 ideella timmar innan allt var klart.

Men det är värt allt arbete när det slutligen går i lås.

– Det är lite som att vara jultomte. Det är roligt att se barnens glädje. Och föräldrarnas också, Vi kan ju ordna sådant som de inte kan; att ha barn med speciella behov kan ofta innebära en hård påfrestning på familjens ekonomi.

Men känslorna är blandade:

– Man förstår ju att livet är ganska skört, hur mycket de här barnen får gå igenom.

Om nu Ann-Charlotte Lindström själv finge önska sig en Stor dag, vad skulle den innehålla?

– Varje år skickar vi en grupp barn till Jukkasjärvi. De får besöka Esrange och ishotellet, de får åka hundspann. Det skulle jag vilja göra.

Namn: Ann-Charlotte Lindström

Ålder: 73

Yrke: Pensionerad lärare

Familj: Maken Christer, två barn, sex barnbarn

Bor: Radhus i Eslöv, fritidshus i Karlskrona skärgård.

Hobbyer: Har rest mycket med familjen.

Övrigt: ”Jag har nog lite för mycket energi för mitt eget bästa.”

Aktuell: Har hjälpt 40 barn att förverkliga en dröm genom att arbeta som volontär för organisationen Min stora dag. De behöver fler volontärer; den som är intresserad kan titta på deras hemsida.