Ter­ror­dåd i Brys­sel, Nice och Berlin har ramat in 2016 i Eu­ro­pa på ett obe­hag­ligt sätt. Ändå har ter­rorn drabbat be­tyd­ligt fler på an­dra kon­ti­nenter.

Osäkerhet är ett an­nat ord som kän­ne­tecknat hän­del­ser un­der 2016. Att folk­om­röstningen i Stor­bri­tan­ni­en dagen före mid­som­mar re­sul­terade i att britterna ska lämna EU, Brexit, var ovän­tat. Nej­si­dan hade in­gen an­ing om hur ut­trädes­pro­cessen skulle han­teras el­ler vil­ka krav som skulle ställas på EU.

Osäkerheten är fort­farande stor om vad det kom­man­de brit­tiska ut­trä­det kommer att leda till.

Osäkerheten är ock­så stor om vad va­let av Do­nald Trump som ame­ri­kansk pre­si­dent kommer att in­ne­bära. När han till­träder den 20 ja­nu­a­ri måste han be­stämma sig för vad av allt han sagt in­för va­let som ska gälla som hans po­li­tik i Vita huset. Många tvivlar på att hans val­löf­ten för­verk­ligas, men om bara en bråk­del blir ame­ri­kansk po­li­tik är det till­räck­ligt illa för världen.

Flera val i Eu­ro­pa näs­ta år – Frank­ri­ke, Ne­der­län­der­na, Tysk­land – skapar ock­så osäkerhet om fram­tiden.

Oron ökar för kli­mat­ut­veck­lingen. De senaste vec­korna har tem­pe­ra­turen i Ark­tis legat 20 grader över det nor­mala! Is­av­smäl­tningen i så­väl Ark­tis som An­tark­tis är större än nå­gon­sin. Har världen re­dan kommit över den punkt där kli­mat­för­änd­ringarna är oåter­kal­le­liga?

Det mest hopp­fulla un­der 2016 var an­nars att Paris­av­talet om ge­men­samma in­satser för att mot­verka kli­mat­för­änd­ringarna kun­de träda i kraft långt ti­digare än be­räknat. Det var till och med så att Sve­ri­ge höll på att hamna på ef­ter­käl­ken när Kina och USA enats om att snabbt ra­ti­fi­cera av­talet så att det skulle träda i kraft.

Den tek­niska ut­vecklingen är ock­så hopp­in­gi­van­de. Sol­kraft är nu bil­ligare att pro­du­cera än fos­sil el, vil­ket in­ne­bär ett tek­nik­skif­te som leder åt rätt håll.

Fler barn än nå­gon­sin går i skola, även flic­kor. Hopp­fullt är det ock­så att det har blivit fär­re fat­tiga i världen. Mil­len­nie­målet om hal­verad fat­tig­dom klarades, och många an­dra av mil­len­nie­målen ock­så. Po­lio är näs­tan utrotad, bara i tre länder finns sjuk­domen kvar.

I svensk po­li­tik var rege­ringen Löfvens främs­ta fram­gång att Sve­ri­ge från 1 ja­nu­a­ri är le­da­mot i sä­ker­hets­rådet. Det är en pre­sti­ge­full plats som ock­så kan ge möj­lig­heter att på­verka världens ut­veckling.

På hem­ma­plan lyc­kades rege­ringen sy ihop en bred ener­gi­överenskommelse, som i hu­vud­sak in­ne­bär att Al­li­ansens om­dis­ku­te­rade energipolitik be­fästs. Nu åter­står att fylla po­li­tiken med in­ne­håll, an­nat än den nya sol­skatt som fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson in­fö­rde men se­dan tvingades sän­ka kraf­tigt.

Opi­ni­ons­mäs­sigt är lä­get fort­satt kri­tiskt för Löfvens so­ci­al­de­mo­krater. Trösten för honom är att det går lika då­ligt för Mo­de­raterna. Även om Anna Kin­berg Batra tagit till­ba­ka nå­gra väl­ja­re från SD, som tappat tre pro­cent­en­heter un­der året en­ligt No­vus sam­man­vägning, har hon för­lo­rat lika många till Cen­ter­par­ti­et, som är det enda par­ti som stärkt sin stäl­lning i opi­ni­onen i år – från 6,7 pro­cent till 9,2.

Så höga siff­ror har C inte haft på myc­ket länge. En­ligt Sifo får man gå till­ba­ka till maj 1991, när Olof Johansson var par­ti­le­da­re. För An­nie Lööf är det en re­jäl re­vansch med tan­ke på att C hade bara 2,8 pro­cent en­ligt Sifo så sent som i feb­ru­a­ri 2014, bara ett drygt halv­år före va­let.

Löfven by­tte ut fyra stats­råd – två mil­jö­par­tister som för­lo­rat sitt par­tis för­troende och två so­ci­al­de­mo­krater, var­av en av per­son­liga skäl. Det fj­ärde skiftet var Löfvens po­li­tiska mar­kering. Fram­tids­mi­nis­tern by­ttes mot en EU-mi­nis­ter. Det pekar på EU:s do­mi­ne­ran­de roll, me­dan Löfven inte orkar tänka på fram­tiden.