Jazzig konsert och bön i fredens tecken

Finja De som besökte Finja kyrka på nyårsdagen bjöds på såväl mässa som bön och konsert – alltsammans kopplat till fred och framfört i jazziga toner.

”Fredens mässa i jazzen ton”. Så löd den pricksäkra rubriken för söndagskvällens evenemang i Finja kyrka.

Nyårsdagen är traditionellt sett en bönedag för fred i kyrkan. Således fick just fred utgöra kvällens tema.

– Det är därför vi har valt att fokusera mässan kring temat fred, men också lägga konserten i jazzens toner, berättar kyrkoherde Sara Ericsson och fortsätter:

– Egentligen finns ju fredens tema i mässan och nattvarden redan innan, men vi lyfter fram just den aspekten lite extra ikväll.

Nyårskonserten är en tradition i Finja kyrka sedan flera år tillbaka. Men i år har kyrkans mer traditionella nyårsteman fått ta lite större plats.

– Vi kände att vi ville växla lite spår och ha mer kombination, säger Sara Ericsson.

Men musiken hade onekligen fortfarande ett stort utrymme. Kyrkomusiker Glenn Bengtsson hade satt ihop ett jazzkapell under namnet The Tenor´s Tunettes med han själv på piano och sång, Håkan Ekvall på saxofon och klarinett, Christer Schöld på kontrabas och Ulf Åkerberg på trummor.

De många kyrkobesökarna fick avnjuta såväl stämningsfulla jazzlåtar som vanliga psalmer framförda i jazzens tecken.

– Ikväll kan man njuta av god musik och samtidigt fira mässa tillsammans och be för fred, konstaterar Sara Ericsson avslutningsvis.