Skyttekungen tillbaka i HIF

Joel Wedenell är tillbaka i Hässleholms IF tillsammans med Amen Chehade. Di Gröne har även förlängt med Anton Persson, Liridon Ahmeti, Eric Svensson, Otto Nilsson, Haris Crnalic, Emil Szymanski och William Andersson. Foto: Marika Höghäll

En skyttekung lämnar.

En nygammal skyttekung är tillbaka.

Joel Wedenell återvänder till Hässleholms IF efter två säsonger i Mjällby AIF.

– Jag trivdes väldigt bra senast jag var i HIF och känner att jag vill ha en liten nystart, hitta tillbaka och tycka det är roligt att åka och träna och spela fotboll igen, motiverar Joel Wedenell återkomsten.

– Det har varit två ganska tunga och kaotiska år i Mjällby. Det vet nog de flesta som har följt det.

Han känner igen många ansikten i truppen.

– Jag känner många sedan tidigare och vet vad jag får och vad jag kommer till. Det känns bra.

Han vänder tillbaka efter två år i en bättre fotbollsmiljö men med begränsad speltid.

Var befinner du dig som fotbollsspelare?

– Jag är inte en sämre fotbollsspelare än när jag lämnade HIF. Det har varit två år med bra träning på jättebra nivå. Men för att det ska bli bra behöver man andra delar också.

Säsongen 2014 gjorde Joel Wedenell 21 mål och vann skytteligan i division två södra.

Kan HIF vänta sig det av dig i år också?

– Ja! inflikar lagkamraten Haris Crnalic snabbt innan Wedenell hinner svara (Crnalic tänker förmodligen servera ett antal mackor som Wedenell bara kan skyffla in i öppet mål).

– Det är väl klart att man alltid vill göra mål som anfallare, sedan brukar jag aldrig sätta en målsättning att göra si eller så många mål. Spelar man bra och det går bra för laget så brukar det andra komma också, säger Wedenell.

Nu har du inte varit i målstimmet på ett tag. Är det något du funderar över?

– Nej, jag vet vad jag kan. Att man sedan inte har fått visa det fullt ut… Det är inget jag är orolig för.

Vad hoppas du av 2017?

– Jag tycker helt klart vi ska sikta högt, sikta på att vara etta. Sedan får vi se var det slutar.

Ersätter Wedenell Filipovic rakt av?

– Även om de är forwards är det ju två olika spelare. Klart att det känns bra att få in Joel i det här läget – vi vet vad kan. Det känns väldigt positivt. Men ”ersätter” skulle jag inte vilja säga, Tommy är fortfarande under kontrakt, säger HIF-tränaren Dan Olofsson.

Men han kommer inte att spela i HIF?

– Vi får se var det hamnar med Tommy. Det är inget klart, säger Olofsson.

17-årige Amen Chehade är också tillbaka i HIF efter en utflykt till Vinslövs IF.

– HIF är ett bättre lag och det är högre konkurrens. Jag vill utvecklas och siktar högt, säger Amen Chehade som spelar vänsterback.

HIF satsar vidare med samma stomme som är etablerad på övre halvan av division två. Men 2016 blev inte den fullträff som HIF hade hoppats på och laget har stått och stampat.

Hur ska ni göra för att nå nästa nivå?

– Exakt hur vi ska göra är jättesvårt att säga. Under fyra år i division två har vi slutat mellan fyra och sexa, säsongerna har sett någorlunda likadana ut. Jag tror att vi måste höja kvaliteten på allt vi gör, under hela året. Vara på träningarna allihop, jobba hårdare och ha bättre fokus – och sedan ta med oss det när vi spelar matcher. Vi måste undvika att hamna i svackorna där vi förlorar tre matcher i rad. Man har inte råd att göra det om man vill vara etta eller tvåa i den här serien, säger Anton Persson.

– Jag tror starkt på vårt lag, med den trupp vi har och nu när vi fått in konkurrens med Joel och Amen. Vi har en stabil grund, tränare som tror stenhårt på det vi gör och vi vill hela tiden framåt. Det känns väldigt positivt, poängterar Liridon Ahmeti och får medhåll av sina lagkamrater.