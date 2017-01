Reimer gör succé i båset

Den egna karriären tog slut i samband med en knäskada. Då öppnades en ny väg för André Reimer.

– Jag hade bott i hallen i tio år och kunde inte bara släppa ishockeyn, säger 22-åringen som i framtiden siktar på att livnära sig som tränare.

Nu är han nominerad till Årets Unga Idrottsledare på Nordöstra Skånes Idrottsgala.

Nordöstra Skånes Idrottsgala hyllar aktiva, ledare och föreningar från Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge och Bromölla.

Juryn består av representanter från Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Skåne-idrotten, Sparbanken Skåne och det lokala idrottslivet.

Galan äger rum den 28/1 på Yllan i Kristianstad med Per Forsberg som konferencier och artister som Danne Stråhed, Cameron Jai, Monia Sjöström, Mats Olofsson, Roger Liljenberg och Anders Liljeqvists orkester.

Överskottet från galan går till utbildning av unga ledare i Skåneidrottens regi.

Årets Idrottsprofil

Jerry Tollbring, IFK Kristianstad

Jenny Wegner, BK Femtionian

Marinda Petersson, Sösdala

Årets Idrottsledare

Ola Lindgren, IFK Kristianstad

Joakim Johansson, Kristianstads IK

Rikard Svensson, Glimåkra IF

Årets Idrottsförening

Kristianstad Kartingklubb

IFK Kristianstad

Pan-Kristianstad

Årets Trotjänare

Lars Levin, Kristianstad FC

Ursula Joanson, Kristianstadsflickorna

Stig-Roland Ohlsson, Yngsjö IF

Årets Genombrott

Oscar Nilsson, Lönsboda Pistolskytteklubb

Emma Nilsson, Kristianstad GK

Pontus Jönsson, Sösdala MK

Årets Unga Idrottsledare

André Reimer, Tyringe SoSS

Johanna Klemmedsson, Christianstad Skyttesällskap

Martin Petersson, BK Velo

Årets Integrationsförening

Kristianstad FC

Friskis & Svettis i Kristianstad

Ifö/Bromölla

Årets Talang

Adam Svensson, C4 Thaiboxningklubb

Lukas Ahlgren, BK Ore

Cajsa Wegner, BK Femtionian

Tilda Persson, KDFF

Emma Johansson, BK Ore

Felix Andersson, Chirisan Kristianstad

Viktor Klemmedsson, Christianstad Skyttesällskap

Benjamin Törnqvist, Kristianstad Kartingklubb

Ida Jönsson, BK Viking

Wilma Gustafsson, IFK Kristianstad

Fabian Claesson, SS Delfin

Emilia Rönningdal, S71

Årets Stjärnskott

Benjamin Törnkvist, Kristianstad Kartingklubb

Emma Johansson, BK Ore

Elin Carlsson, Pan-Kristianstad