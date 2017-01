En tim­me in på det nya året slog ter­ro­rismen till igen i Eu­ro­pa. På en natt­klubb i Is­tan­bul, på den eu­ro­pe­iska si­dan av Bos­po­ren, gick en be­väpnad man in och mördade mist 39 per­soner. 24 av dem var ut­ländska med­bor­ga­re, de flesta tu­rister från länder i Mel­lan­ös­tern.

I går tog ter­ror­gruppen Daesh/IS på sig dådet. Det var inte ovän­tat, men om IS verk­li­gen pla­nerade det me­nings­lösa vålds­dådet är inte sä­kert ändå.

Ter­ro­rismens grymma lo­gik gör att ter­ror­grupper ge­nom att ta på sig dåd stärker sin skräm­sel­för­må­ga.

Un­der går­dagen greps åtta per­soner miss­tänkta för in­blandning. Men ef­ter pre­si­dent Erdogans agerande ef­ter den miss­lyc­kade mi­li­tär­kuppen i som­ras, med fängslanden och av­ske­dan­den av tio­tu­sen­tals per­soner en­bart där­för att de varit kri­tiska till Erdogan, de flesta utan nå­gon som helst kopp­ling till kupp­för­söket, är det svårt att lita på att inte gri­pan­dena i Is­tan­bul i går har sam­ma or­saker. Gär­nings­mannen verkar i alla fall vara inte gri­pen ännu.

Tur­ki­et har varit hårt drabbat av ter­ror­dåd det senaste dryga året. Så­väl Daesh/IS som ex­tre­mist­gruppen Kur­di­stans fri­hets­falkar, TAK, har ut­fö­rt dåd, men me­dan TAK haft sol­dater och po­liser som hu­vud­mål har IS an­gripit ren­odlat ci­vila mål.

Många män­ni­skor har drabbats av ter­ror­dåden med hund­ra­tals döda och ännu fler skadade. Men ter­ro­rismen har ock­så lett till att svenska och an­dra väs­ter­ländska tu­rister slutat åka till Tur­ki­et i sam­ma om­fattning. Ef­ter sön­dagens dåd kan även ara­biska tu­rister väntas av­stå från re­sor till Tur­ki­et. Ter­ro­rismen slår allt­så ock­så mot ekonomin.

Pre­si­dent Erdogans om­fat­tan­de gri­pan­den av po­liser som an­klagats för gunelismsympatier har för­svagat po­lisens för­må­ga att mot­verka ter­rorn. Hans ter­ror­bomb­ningar av kur­diska städer och byar i syd­öst­ra Tur­ki­et triggar TAK:s ter­ror­ak­ti­vi­teter. Hans makt­hun­ger är en del av bak­grunden till ter­ro­rismens grym­heter i Tur­ki­et.