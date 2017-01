Stabilt Tyringe ska till playoff

Det är ett spelsuget Tyringe som äntrar isen i Helsingborg i kväll. För att vara med och slåss om playoffplatsen gäller det att inte bjuda på någonting under den 15 matcher långa serien. Foto: Jörgen Johansson

Hösten var riktigt bra ibland, men precis lika dålig andra gånger. Nu ska Magnus Rahms Tyringe hitta en stabilitet som tar dem till playoff på vårkanten.

Hade Tyringe sluppit möta lagen på den nedre halvan av tabellen under den gångna höstsäsongen så hade de haft stora chanser att ta sig till Allettan. För faktum är att Tyringe tog hela 14 poäng mot de fem bästa lagen i serien, medan de bara skrapade ihop sex poäng mot de lagen som de nu ställs mot igen i fortsättningsserien.

– Av de lagen vi ska möta nu så har vi bara plus på Hanhals. Jag vet faktiskt inte varför det blivit så, säger Tyringetränaren Magnus Rahm.

Han har försökt komma fram till ett entydigt svar, men bara landat i olika teorier.

– Alltså vi har spelat likadant mot alla lagen så det är inte så att vi har backat hem mot de bättre och spelat på kontringar då. Det jag tror är att vi inte varit lika noggranna i matcherna mot lagen på nedre halvan. Vi har helt enkelt tummat på detaljerna och det håller inte mot något lag i serien, och det hoppas jag att vi lärt oss nu.

Magnus Rahm antyder också att inställningen och attityden kanske brustit mot vissa av lagen.

– Det kan vara så att vi har trott att vi kan göra lite extra saker mot de här lagen. När vi mött topplagen har vi spelat enklare och rakare och det är det som måste till.

Under de tio dagar som laget har tränat efter en veckas juluppehåll har det sett bra ut menar Magnus Rahm, och det är ett måste att alla bitarna faller på plats direkt för det de inleder serien med tre matcher på fem dagar.

– Alla matcher kommer att bli grymt viktiga för det är en så pass kort serie. Det gäller att kriga på i alla 15 matcherna fram till den 19 februari för att ta sig till playoff, det är nog det alla lagen siktar på.

Och ni har samma mål?

– Definitivt. Det finns inget annat, säger Magnus Rahm snabbt.

För att nå dit krävs det att alla pusselbitarna faller på plats, och att laget undviker de djupdykningar som de svarade för emellanåt. Dessutom ska de hålla fast vid de positiva bitar som fanns under hösten, som exempelvis power play-spelet.

Med 18 mål och en effektivitet på nästan 27 procent var Tyringe tredje bäst i serien, men Magnus Rahm var egentligen inte nöjd med spelet i power play.

– Vi gör ju mål, men själva spelet har inte fungerat som jag vill. Det har snarare varit så att vi spelat dåligt i 1.40 och sen har vi tagit oss in i zon och gjort mål. Men det är klart att jag hellre ser att det är så än att vi spelar snyggt men inte gör några mål.

Tränare Rahm såg även klara förbättringar i box play-spelet under de sista matcherna, och det ska bli ännu bättre i vår har han tänkt. Lagom till omstarten har Tyringe nämligen gjort klart med två centrar, Eddie Jinglöv och Agust Wendt, som ska skärpa konkurrensen och ge tränarparet Magnus Rahm/André Reimer fler valmöjligheter.

Detta har även fått till följd att seriens bäste tekare under hösten Christoffer Rasch har skolats om och ska användas som back.

– Vi har bara haft sju backar och inte haft så många alternativ i och med det. Med Rasch som back vill vi få lite mer fart i spelet nerifrån vilket jag tycker att vi saknat, säger Magnus Rahm.

Norrmannen Christoffer Rasch har spelat back tidigare i karriären, och Rahm menar att det inte är så stort skillnad mot att spela center.

– Det har sett bra ut på träningarna, men det är såklart en annan sak att göra det i match. Visst är det en liten chansning, men skulle det inte fungera får vi väl ändra tillbaka. Svårare än så är det inte, säger Magnus Rahm.