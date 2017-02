17-åringens flickvän vägrade säga något

HÄSSLEHOLM Den mordmisstänkte 17-åringens unga flickvän vägrade svara på några frågor när hon hördes under rättegångens näst sista dag.

Istället fick rätten lyssna till ett tre timmar och 40 minuter långt inspelat polisförhör från den 11 oktober.

Det var en högst ovillig person som svarade på förhörsledarnas frågor om hennes minnen från den 9 augusti då den hemlöse mannen mördades på Resecentrum.

Inte förrän förhörsledarna, mot slutet av det långa förhöret, börjar ställa frågor om vad som hände efter det att hon hörde talas om mordet blir hon engagerad.

Kamrater till flickvännen har tidigare vittnat om att flickvännen upprörd och skakad ringde till dem.

– Dom ljuger! Shit! sa flickvännen upprört i förhöret.

En av dem har tidigare sagt: ”Flickvännen var helt skakis och grät. Jag tror han (17-åringen red.anm) hade ringt, eller om det var sms, tror han ringt och sa ”Jag har knivhuggit någon på stationen”.

–Av vilken anledning ljuger de? undrar förhörsledaren.

– Hat, svarar flickvännen ilsket.

Varför hon hade en bild på en man med knivar i ryggen på sitt Instagram förklarade hon med att 17-åringen fått många knivar i ryggen och att hon, likt kvinnan som skrivit en text till bilden, vill hjälpa till att bygga upp honom.

– Den är fin. Hon älskade sin man. Vadå då, och försökte bygga upp honom. Vadå då? fräste flickvännen i förhöret.

Bilden lades upp samma dag som överfallet på den hemlöse skedde med tre knivhugg i ryggen.

Är inte det märkligt? undrade förhörsledaren.

Svaret från flickvännen blev:

– Ni behöver hjälp! Ni är ju helt sjuka i huvudet!

– Han har fått många knivar i ryggen av vänner. Tyckte bara att det var sant.

Att hon ska ha sagt till många att det var 17-åringen som gjort det förnekade hon bestämt.

Eller att 17-åringen har sagt att han skulle döda för hennes skull.

–Alltså shit! Idioter. Alla vill hämnas för det han gjort mot NN (16-åringen som ska ha blivit hotad).

I förhöret berättar hon att dagen började bra. 17-åringen och hon hade varit ihop i nästan ett år. Det messades pussar och kramar.

Framåt kvällen blev tonen en annan. Flickvännen drog till Vinslöv med kompisar. 17-åringen gick på bio.

Under kvällen blev tonen råare i parets sms-konversation.

Flickvännens sms till 17-åringen: ”Dom går och skär folk med kniv”, menade hon var en kommentar till en film de hade sett tidigare.

Hur menar du? undrade förhörsledare.

Lång tystnad.

– Går inte att förklara, typ…vet inte, kan inte få ut det. Ingen kan förstå det, kan inte få fram det.

Klockan 22.31 skrev 17-åringen ”Ska döda någon också om det ska va så…”

”Dum i huvudet”, blev flickvännens svar.

– Vi brukar flippa så, förklarade hon vidare i förhöret.

Varför hon senare under kvällen fick uppmaningen att radera all konversation i sin mobil hade hon inget svar på.

Inte heller varför hon gjorde sig av med sin mobil som senare hittades på en gård av polisen.

– Ville inte ni skulle ha den. Skulle ändå köpa en ny…sa hon.

Förhörsledaren: Vad säger du om han hade gjort det?

– Han är inte sån. Ni kan snacka hur mycket ni vill. Vet att han inte har gjort det.

Efter det inspelade förhöret kommer flickvännen in i rättssalen. Inte heller nu vill hon svara på frågor.