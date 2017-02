”Inrätta team för barnskydd i Skåne”

Kristianstad

Många barn som far illa upptäcks inte i tid. Därför bör särskilda barnskyddsteam inrättas i hela Skåne, menar allianspartierna i Region Skåne.

Barn som far illa får inte idag tillräckligt stöd och hjälp inom skånsk sjukvård. Det är särskilt allvarligt när barnen inte upptäcks i tid och de kan då ta stor skada.

Det behöver förändras, menar Allians för Skåne vid hälso- och sjukvårdsnämnden, och föreslår att särskilda barnskyddsteam inrättas på alla Region Skånes sjukvårdsförvaltningar.

– Idag finns inte skånsk sjukvård för alla barn som far illa, det är oacceptabelt och måste förändras. Med barnskyddsteam runt om i hela Skåne kan vi upptäcka samt trygga och hjälpa dessa utsatta barn. Varje barn som far illa är ett barn för mycket, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt förslaget skulle ett barnskyddsteam vara en verksamhetsnära länk mellan Kompetenscentrum för barnhälsovård och personalen på de olika avdelningarna som ska jobba med detta.

– Först och främst behövs en kartläggning av var luckorna ute i verksamheten är, och ett grundläggande arbete så att alla anställda arbetar aktivt med dessa frågor och vet på vilket sätt som det ska göras, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, anser det är av mycket stor vikt att ha ett fungerande skydd för barn som far illa i alla delar av Skåne. Vården och stödet man får ska vara lika oavsett vart i vår region man bor, enligt Wiberg, och tror att inrättandet av barnskyddsteam skulle hjälpa till att få en likvärdig vård i hela Skåne.

– Anmälningarna om barnmisshandel ökar, men mörkertalen är fortfarande stora. Barnskyddsteamen ska vara specialiserade på att upptäcka och ta hand om barn som fara illa, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Han menar att barnskyddsteamen ska fungera som kunskapsnav för hela regionen och stärka övrig vårdpersonal i hur de agerar vid misstanke om övergrepp.

– Alla barn har rätt till trygghet, och vården kan göra mer för att bidra till det, avslutar han.