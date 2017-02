Ersätts för påkörda hundar

HÄSTVEDA Hundarna tog sig ur rastgården och upp på spåret – där tåget körde över dem. Nu ersätter Trafikverket hundägaren för de bägge dödade husdjuren.

Olyckan inträffade sommaren 2015 men det är först nu som djurägaren vänt sig till Trafikverket med krav på ersättning.

Den tragiska olyckan ska ha inträffat genom att hundarna tog sig ur sin rastgård och upp på spåret, där det just då kom ett tåg. De var enligt djurgaren bara lämnade ensamma i ett par minuter.

När ägaren letade hittades de sargade djuren på spåret.

Trafikverket ersätter Hästvedabon med drygt 12 000 kronor per hund plus en tusenlapp för värderingsintyget från Svenska kennelklubben, totalt närmare 26 000 kronor.

Trafikverket betalar ut ersättning för tågdödade hundar om det finns ett värderingsintyg. Ersättningen brukar jämkas med hänsyn till hundägarens eget ansvar för djuret enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att ersättning över 11 125 kronor bara betalas ut med hälften och dessutom med eventuellt avdrag för utbetald försäkringsersättning.