Han såg alltid möjligheter

Ingenjör Torsten Nilsson i Lur, Farstorps församling, har efter en tids sjukdom avlidit, 70 år gammal.

Han var en glad och optimistisk person, som alltid såg möjligheterna. Nilsson har betytt mycket för bygden.

Torsten Nilsson föddes som yngsta barnet till lantbrukarparet Emil och Ruth Nilsson i Olastorp, Farstorp. Efter realexamen och ingenjörsexamen i Hässleholm läste han en tid matematik vid Lunds universitet. Sedan väntade en lång yrkeskarriär inom telecom, systemutveckling och mobilutveckling.

Televerket i Stockholm blev en första anhalt.

Torsten fick sedan jobb på SRA i Hässleholm.

Han hade träffat Kerstin Björup, biomedicinsk analytiker från Hörbytrakten. De gifte sig 1971.

Första utlandstjänsten åt storkoncernen Ericsson kom i Danmark. Med tiden skulle det bli många uppdrag utomlands: Norge, England, Irland, Frankrike, Japan, USA, Irak med flera. Familjen bodde tidvis utomlands. Barnen fick en bred utbildning genom skolgång i andra länder.

År 1974 köpte Torsten och Kerstin Nilsson ett sommarhus i Lur. Efter att ha bott i London i slutet av 1970-talet kom familjen hem 1980 och byggde ut huset.

Tillsammans med två kolleger bildade Torsten ett konsultbolag, Modicom, som arbetade åt Ericsson-koncernen. Under sina sista yrkesår var Farstorpssonen åter anställd på Ericsson och veckopendlade tidvis till Stockholm. Hans teknikintresse var stort.

Trots en krävande yrkeskarriär med uppdrag i utlandet, mängder av resor och krav på ständig uppdatering hann Torsten även med mycket på hemmaplan. Bygdens fotbollsmålvakt var ordförande i Hem och skola. Han engagerade sig i politiken (C), satt i kommunfullmäktige i Hässleholm, var ledamot av kyrkofullmäktige (ordförande), kyrkoråd, kyrkonämnd och församlingsråd. Blev gudstjänstvärd. Precis som sin farfar och far blev han ordförande i Farstorps sparbank. Liksom fadern Emil Nilsson var Torsten ordförande i Brittedals energi. Bondsonen från Olastorp kände ansvar för sin hembygd. Han älskade livet i Lur.

Föreningsmänniskan Torsten ställde alltid upp. Han funderade mycket på landsbygdens framtid. Elektronisk stämpling vid orientering utvecklade han. Läsning, skidresor, natur och golf var andra intressen. Han kom med många idéer inom Rotary, där han en tid var president.

Glädje, plikt och optimism kännetecknade honom. Den humoristiske mannen älskade sin familj. Han gladdes mycket åt att ha kunnat fira sin 70-årsdag i höstas, tillsammans med hela familjen, innan sjukdomen förvärrades.

Närmast anhöriga är makan Kerstin, barnen Annika med familj, Andreas och Kristofer, syskonen Kerstin och Sven, övrig släkt och många vänner.