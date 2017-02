Har haft insändare många gånger i Norra Skåne, senast den 18 nov 2016 angående buss nummer 531, då jag vädjade till våra politiker att besvara frågan, varför bussen drogs in helt. Har ännu inte sett något svar i tidningen ??

Hänvisar till tidigare skrivelser och önskar fortfarande ett svar, vi är många som saknar den bussen. Många kan inte ta sig till tåget. Vi hoppas alla att bussen sättes in igen, den behöver absolut inte gå varje timma. Hoppas politikerna kan tänka sig in i oss resandes problem.