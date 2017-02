Förrymda slavar på stan

Kontraktets 220 konfirmander förvandlades till slavar och jagades i centrum under lördagen under temadagen Escape (flykt). Befrielsen kom i samband med en gudstjänst på eftermiddagen.

HÄSSLEHOLM Med ord som odåga och orm efter sig flydde slaven Onesimus hals över huvud från Hässleholms kyrka vid 11.40-tiden på lördagen.

Kvar vid altaret stod hans ägare Filemon (i skepnad av David Castor) och gormade ilsket.

Så startade konfirmanddagen för hela kommunens 220 konfirmander när det för andra året i följd ordnades en temadag på temat flykt med tillhörande rollspel. Dagen började i kyrkan med att Edina Burazerovic, 38, tidigare föreståndare på Mötesplats Ljungdala, berättade om hur hon som 14-åring (i samma ålder som konfirmanderna alltså) kom till Sverige som flykting från krigets Bosnien.



– Jag ville först inte lära mig svenska och tänkte att här vill jag inte stanna, berättade hon bland annat om den första svåra tiden i Sverige.

Temadagen handlar om flykt, men inte bara om flykt från krig och katastrofer.

– Vi vill belysa att flykt kan handla om många olika saker. Alla flyr från olika saker någon gång. Det kan vara vad som helst, krig och elände men också flykt från att vara den man är och vill vara, resonerar Henrik Feldt som är församlingspedagog i Hässleholms församling och ansvarig för temadagen som gick under namnet ”Escape”, det engelska ordet för flykt.

Temat åskådliggjordes genom ett rollspel. Alla ungdomarna delades upp i grupper och försågs med vars sin skylt märkt med ordet ”slav”. Därefter fick de ge sig ut på stan för att leta upp tio personer ur bibeln som skulle identifieras för att med hjälp av namnen bilda en ordfläta.

Befrielsen från slaveriet kom i samband med en gudstjänst på eftermiddagen. En symbolik för befrielse med hjälp av den kristna tron.

Under jakten på bibliska personer förekom också faror som att bli tillfångatagna och förda till fängelsehålan i kyrkan.

Där väntade Ingvar Albihn.

– Enda sättet att komma härifrån är att sjunga, sa Ingvar och körde igång med ”Take the shackles off my feet” (ta av bojorna från mina fötter) på klaviaturen.

Efter en stunds försagda sånginsatser kom fångarna dock loss och blev snart utsläppta av ängeln Frida Nilsson som är ungdomsledare i församlingen i Tyringe.

– Rollspelet är ett bra sätt att tydliggöra tron, att ge den relevans. Annars fastnar det och blir bara tankeverksamhet, förklarade prästen Nils-Peter Tastesen med han bytte om till slaven Onesimus.