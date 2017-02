Bostadsinbrotten minskar i kommunen

HÄSSLEHOLM Under de två senaste åren har bostadsinbrotten sjunkit i södra Sverige. Under 2016 minskade de med 18 procent.

Hässleholms kommun är inget undantag. Där var dock inte siffran lika hög.

Mellan år 2015 och 2016 sjönk de anmälda bostadsinbrotten i Hässlehoms kommun med drygt fyra procent.

Den dramatiska sänkningen i Hässleholm inträffade mellan 2014 och 2015, då de anmälda brotten sänktes med hela 33 procent.

Antalet anmälda bostadsinbrott var under år 2015 141 i kommunen jämfört med 135 anmälda brott under 2016.

Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådet. 2016 års lokala resultat är ännu så länge preliminärt.

När det gäller hela region Syd har polisen under 2016 brutit den uppåtgående kurvan för bostadsinbrott i regionen.

Det konstaterar Göran Landvall, Utvecklingscentrum Syd, (UC Syd) Nationella Operativa Avdelningen, NOA, och nationellt sakkunnig gällande bostadsinbrott. Men han menar att det är för tidigt att tala om ett trendbrott.

Han säger vidare att det är flera faktorer som påverkat den nedåtgående kurvan och som gör att antalet bostadsinbrott i region Syd nu ligger under femtusen.

Bland annat nämner han framgångsrika operativa spanings- och utredningsärenden med gripanden av organiserade ligor och gränskontrollverksamhet med periodvis ökad polisiär närvaro.

Dessutom har kommunpolisernas brottsförebyggande arbete haft en positivt effekt på utvecklingen, menar Göran Landvall.

En av dem är Rolf Paimensalo som nyligen har slutat sin kommunpolistjänst i Hässleholm och lämnat över till Veronica Gustafsson.

Han håller med om att det förebyggande arbetet med bland annat grannsamverkan ger resultat.

– Det är oerhört viktigt att få allmänheten aktiv i det förebyggande arbetet med bland annat effektiv grannsamverkan i olika bostadsområden, säger han.

– Att dna-märka sina ägodelar är också något som kan avskräcka tjuvar att bryta sig in för att stjäla. De blir inte av med stöldgodset och stulet gods som senare hittas kan identifieras och fås tillbaka på ett smidigt sätt.

Göran Landvall på utvecklingscentrum Syd säger också att polisen med nytt metodstöd kan få siffrorna att sjunka ytterligare.

– Vi kan inte slå oss till ro med detta, konstaterar han.