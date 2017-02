Ska analysera beprövade metoder

HÄSSLEHOLM – När metodstödet är introducerat och polisen lokalt tar hjälp av det är jag övertygad om att vi ser antalet bostadsinbrott minska ännu mer, säger Göran Landvall, nationellt sakkunnig gällande bostadsinbrott.

Polisen analyserar och samlar in framgångsrika metoder som svensk polis genom åren arbetat fram.

Polisen tittar även på hur man arbetar i andra länder och tar vara på som forskningen visar och omsätta detta i praktiskt polisarbete.

Arbetet, som till stor del har genomförts under 2016, har resulterat i ett så kallat metodstöd som under våren 2017 ska introduceras i hela kan det.

I slutändan kommer metoden, enligt Landvall, att generera att färre medborgare utsätts för den kränkning som just ett bostadsinbrott innebär för den enskilde.

För något trendbrott är det ännu inte, trots det minskade antalet bostadsinbrott.

– Nej, det är för tidigt att dra några slutsatser kring det ännu, menar Landvall.