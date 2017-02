Dagens tips 7 februari

Föredrag

Göran Skytte löser gåtor om Jesus i ny bok. I sin nya bok, Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln, möter vi åter Göran Skytte som ”grävande journalist i Guds rike”. Klockan 19.00 Västerkyrkan, Hässleholm, Drop-in fika från klockan 18.00.

Lunchmusik och soppa

Under tisdagar klockan 12.10 bjuds det på lunchmusik i Hässleholms kyrka, sedan serveras soppa i församlingshuset 12.30.

Bingo

I kväll arrangeras bingospel i Knislinge Folkets Park, med start klockan 19.00.

Månadscafé

Andakt, gemenskap och kaffe i församlingshuset. I dag bjuder Lars Ward, klarinett, och Torgny Storm, tuba, på gamla och nya hits. Klockan 14.00 Hässleholms församlingshus.

Lars Påhlson berättar och visar bilder under titels ”Fidel Castro – Mannen med 999 liv. Klockan 19.00 Tyringe bibliotek.

Film på bio

Parkbiograferna i Hässleholm: 18.30 Vaiana 3D, 18.30 xXx: Return of Xander 2D, 20.45 xXx: Return of Xander 3D, 18.45 La La Land, 21.00 Resident Evil: Final Chapter, 21.10 Rogue One 2D.