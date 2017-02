Hon nätverkar för cancervården

BJÄRNUM Hon har aldrig arbetat inom sjukvården och skulle inte klara av att göra det, men när Katarina Johansson själv fick cancer i början av 1990-talet började hon engagera sig i frågor kring just detta. Nu är hon ordförande i Nätverket mot cancer som i lördags arrangerade Världscancerdagen för åttonde gången.

De allra flesta kommer på ett eller annat sätt i kontakt med cancer någon gång under livet, och minst var tredje svensk diagnostiseras med cancer någon gång i livet. Att så många drabbas är inte så konstigt då det är en naturlig process i kroppen, men alla har inte försvaret mot cellerna.

– Det finns en läkare som sa att om alla blev 140 år så skulle alla dö i cancer, säger Katarina Johansson.

Hennes engagemang för cancervården började i samband med att hon själv drabbades av vaginal cancer 1991-92.



– Då var det nästan tabu att prata om det, och det fanns ingen gyncancerförening så jag var med och bildade Viola då, säger Katarina Johansson som efter det utvecklat sitt arbete i olika cancerföreningar.

2009 antogs den nationella cancerstrategin och samtidigt bildades Nätverket mot cancer som Katarina Johansson nu är ordförande för. Det är en paraplyorganisation för sammanlagt 27 000 medlemmar som gör undersökningar, driver viktiga frågor gentemot politikerna och försöker påverka via sociala medier.

– Vi är alltid på Almedalsveckan och så har vi Världscancerdagen (4 februari) där vi bjuder in politiker för att påverka dem. De är välvilligt inställda till oss, men det tar ju så lång tid innan det händer något i den politiska världen, säger Katarina Johansson.

Nätverket mot cancer försöker påverka i många frågor och har lyckats i en del fall (bland annat införandet av Sveriges första diagnostiska centrum på Centralsjukhuset i Kristianstad 2013), och just nu är det tiden mellan provtagning och provsvar som de arbetar hårt för att ska bli kortare.

– Det ska inte behöva ta flera veckor från patientens första besök tills dess att sjukvården kan ge besked. Även om det inte är något roligt besked att få så är det bättre att få det så att behandlingen kan komma igång så fort som möjligt, säger Katarina Johansson.

Hon menar att det redan på vårdcentralerna borde finnas personal som har just cancervård som specialkompetens och som dels kan se symtom men som också kan vara behjälpliga vid rehabilitering.

– Men sen är det problem eftersom det ser olika ut i landstingen, och sen faller det tillbaka på den nationella cancerstrategin, säger Katarina Johansson som även anser att även pojkar ska få HPV-vaccin.

– Folk vet inte hur viktigt det är. Cancervård måste få kosta. Vi har bra vård i Sverige, men den kan bli ännu bättre, säger Katarina Johansson.