Ja till storstadsavtal för Lund

Skåne

Lunds kommun och Sverigeförhandlingen nådde i maj förra året en överenskommelse om mångmiljoninvesteringar i spårväg mellan Lun C och ESS på Brunnshög. Cykelåtgärder vid Lunds C ingår även i avtalet.

Nu har regionstyrelsen sagt ja till avtalet också.

SD yrkade på återremiss för att få fram ett ärende utan spårvagn. M och C vill inte ha någon spårvagnssatsning i Lund, men eftersom beslut redan är taget hade partierna inget att invända förutom en notering i protokollet om deras ståndpunkt.

det finns redan ett genomförandeavtal för spårvägen och Region Skåne åtar sig nu att ansvara för trafikeringen av spårvägen.