Pettersson tackar för sig

I lördags lämnade Kim Pettersson, 69, från Lur mellan Hästveda och Farstorp ordförandeklubban i Skånes Orienteringsförbund efter 17 år – och slutade efter totalt 30 år i styrelsen.

Han kommer dock även fortsatt att hjälpa till hemma i klubben, Hästveda OK, och att springa som ”glad motionär”.

– Jag har aldrig varit någon större stjärna som aktiv, säger den pensionerade försäljaren Kim, när vi ses över en kopp kaffe och en fastlagsbulle i Hässleholm.

– Jag har blivit Göingemästare och tagit hem interna titlar i klubben. Jag har mer varit ledare.

Efter nybörjarkurs hemma i Hästveda vintern 1958-59 har han varit aktiv; hela tiden i moderklubben Hästveda OK. Uppdragen i styrelsen lät inte vänta på sig. Tidigt sekreterare, senare ordförande.



– När jag blev ordförande i Skånes Orienteringsförbund 2000 – efter Gösta Lindberg i Perstorp – slutade jag som ordförande i Hästveda OK. Uppdragen gick inte att förena.

Under Kims tid som distriktsordförande har Skåne haft O-ringen 2014, SM-tävlingar, Tiomila med mera.

– Under 2019 återkommer både SM och Tiomila, berättar Pettersson, som vid O-ringen 1995 var etappchef för finalen i Vedema och 2014 var försäljningschef, med hustrun Inga som ansvarig för alla kiosker.

Han har sprungit O-ringen cirka 20 gånger, ofta med familjen.

– Det är viktigt att Skåne söker och får lov att arrangera stora och uppmärksammade tävlingar, så kallade värdetävlingar. De skånska klubbarna har ett gott rykte som arrangörer. Detta ska vi vara rädda om.

Det har gått bakåt för orienteringssporten i Sverige under flera år nu, men ljustecken syns. I en del klasser ökar åter antalet deltagare. Sporten måste börja synas mer.

– Eliten är viktig, för den syns. Tänk bara på allt vad våra skånska landslagslöpare har betytt under alla år. Under 2016 har juniorerna från Pan-Kristianstad glatt oss. Elin Carlsson blev även i fjol ”Årets orienterare” i Skåne.

Skåne sökte och fick pengar från Riksidrottsförbundet till bättre ungdomsträning i Skåne. Detta har börjat ge resultat nu. Kim Pettersson har alltid framhållit, att det alltid måste finnas både elit, ungdom och bredd ute i klubbarna. Han har basat för ungdomssidan inom Skånes OF tidigare.

– Jag tror på orienteringens framtid. Barnen bör lära sig att behärska kartan. Just kartkunskap är viktig – för alla.

Föreståndare för Farstorps föreläsningsförening. Mycket aktiv i byalaget. Jaktledare i älglaget. Föreningsengagerad inom både jakt och fiske. Markkontaktman i hemmaklubben. Politiskt engagerad. Fiberansvarig för Farstorp. Kim Pettersson har alltid varit engagerad, uppdaterad och välorienterad.