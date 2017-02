Avvaktar utredning i plastskandalen

HÄSSLEHOLM Det är troligare att din slängda ketchupflaska eldats upp i smyg, än att den återvunnits till en ny plastflaska.

Det framgår i den skandal där tiotusentals ton plast eldats upp bland annat i en cementfabrik på Gotland i stället för att återvinnas, som i veckan rullats upp av tidningen Dagens Nyheter.

I skandalens centrum står företaget Swerec i Värnamo som tar hand om en stor del av svenskarna sopsorterade plastförpackningar.

Även Hässleholm miljö lämnar hushållens utsorterade plast till Swerec via FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Swerec har åtagit sig att återvinna 80 procent av det insamlade materialet. Men i själva verket har företaget endast återvunnit 38 procent av den insamlade plasten. Resten har eldats upp, som det visade sig, bland annat i Cementas fabrik

Hur agerar Hässleholm miljö?

– Vi anlitar inte Swerec utan har ett avtal med FTI som hämtar det insamlade materialet. FTI ansvarar för att återvinna de förpackningar som de producerar, enligt gällande princip om producentansvar. De har startat en utredning och den avvaktar vi. Vi fortsätter att jobba som vanligt och har ingen möjlighet att agera på något annat sätt, så länge regeringens beslut om producentansvar gäller, säger Maria Kalén som är kommunikatör på Hässleholm miljö.

Det var också FTI som upptäckte fusket redan på hösten 2015. Dock gick företaget inte ut med sin upptäckt förrän i maj 2016.

Till DN säger Kent Carlsson, vd för FTI bland annat:

– Vi pratar om allmänhetens förtroende. Du står och anstränger dig i köket där hemma och källsorterar. Om man då inte känner att det här blir nytt material av det hela, då tappar vi hela trovärdigheten för återvinningen. Det är klart att det är väldigt allvarligt för det svenska samhället som sådant, säger han.

Hur viktigt är förtroendet för sorteringen i Hässleholm?

– Det är en jätteviktig fråga. Kunderna måste vara säkra på att vi återvinner det som vi samlar in, säger Maria Kalén.

Under 2016 samlade Hässleholm miljö in 378 ton plastförpackningar från sina kunder. Insamlingsgraden verkar öka kraftigt sedan införandet av fyrfackssystemet.

Exempelvis samlades det under januari månad in dubbelt så mycket plastförpackningar jämfört med januari månad 2016.