Dagens tips 8 februari

Onsdagsträffen

”Västerkyrkan 50 år”. Inge Hallabro berättar och visar bilder. Eftermiddagskaffe. Klockan 14.00–16.00, Västerkyrkan Hässleholm.

Syrien

Utställning och föredrag om Syrien, innan och nu. Basel Hijazi berättar tillsammans med sin fru Noor Rajjup om Syrien, hur det var innan kriget och vad kriget gjort med Syrien. Klockan 19.00 Kulturhuset Vita skolan, Broby.

Stickcafé

Stickcafé på lätt svenska . Bjärnums bibliotek klockan 9.30-11.00-

Historia

Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm är öppet varje vardag 8.00–12.00. Fritt inträde. Arkivet finns på Drottninggatan 2, vid posten. En studiegrupp sammanställer material om ”Festplatser i Hässleholm”. Har ni minnen om Sjöstugan eller Björksäter som ni vill dela med er av, hör av er till arkivet.

Kvällens bio

Parkbiograferna i Hässleholm: 18.30 Vaiana 3D, 18.30 xXx: Return of Xander 2D, 20.45 xXx: Return of Xander 3D, 18.45 La La Land, 21.00 Resident Evil: Final Chapter, 21.10 Rogue One 2D. Bio Borgen Osby: 19.00 Resident Evil: The Final Chapter.