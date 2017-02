Kaféverksamhet står näst på tur

Osby Under tisdagen besökte riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) Osby.

Här besökte hon även det sociala företaget Canville som nu varit igång i fyra månader.

Riksdagsledamoten Penilla Gunther är även ordförande för Skoopi som är en intresseorganisation för de arbetsintegrerande sociala företagen. Detta gjorde att hon var extra intresserad av att se vad man åstadkommit på Canville som håller till i Newmans gamla lokaler i Osby.

Canville kan lite jämföras med ett privat Samhall, ett företag där de som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden kan få en plats.

För närvarande har 15 personer kommit in i verksamheten. De flesta kommer från arbetsförmedlingen, men här finns även de som placerats via frivården.

– Jag visste att det var det här som jag ville göra i resten av mitt liv, har Pål Nilsson som driver verksamheten sagt i en tidigare intervju. Han är utbildad socialpedagog men har drivit en bilverkstad under många år.

Familjen bor i en lägenhet i samma fastighet som företaget finns, så det är med andra ord nära till jobbet.

Det är second handbutiken som varit först ut och som har växt sedan öppningen i oktober i fjol.

Nästa verksamhet som står på tur är kaféet och där hoppas man vara igång fram emot sommaren.

Men mycket jobb återstår. Det ska planeras, snickras och målas innan fikat kan serveras i lokaler med utsikt över Kristianstadvägen.

En tanke är också att man ska kunna ta sig an fixaruppgifter som hemtjänsten inte utför åt de äldre. Lite som den tidigare Fixar-Malte.

Att det hittills fungerat så bra i Osby tackar Pål Nilsson kommunen och arbetsförmedlingen för. De har varit med på tåget och samarbetet har fungerat väl.

För familjen finns det en del andra ben att stå på under tiden som verksamhet utvecklas. Hustrun Mirjam jobbar som läkare, lägenheter i fastigheten samt den gamla bilhallen hyrs ut.

Penilla Gunther berättar att det finns mellan 300-350 sociala företag i landet.

Pål Nilsson poängterar att det viktiga i verksamheten är att de som är placerade på ett socialt företag gör ett jobb på riktigt. Förhoppningen är givetvis att vistelsen ska leda till ett riktigt jobb antingen på Canville eller på en annan arbetsplats.

– Den 1 februari anställde vi den första här på Canville, berättar Pål Nilsson stolt.

Han tillägger också att det är viktigt att de som arbetar på Canville får komma med egna idéer och vara med om att utveckla verksamheten.

Att ge dem som inte platsar på någon av dagens slimmade arbetsplatser är något som hela familjen brinner för. Och liksom att det får ta tid för dessa människor att hitta sin plats, får det ta tid att låta företaget växa och utvecklas.