Osbyskolan får tillbaka sin eftertraktade YH-utbildning

Osby Under studenten i fjol möttes lärarna på Ekbackeskolans svetsutbildning av en del sorgsna miner. Många som sökt in till programmet hade gjort så med förhoppningen om att även gå den yrkeshögskoleutbildning som tidigare funnits på skolan men som lades ner under deras skolgång.

Under onsdagen kom dock glädjebesked att utbildningen kommer dra i gång igen under höstterminen 2017.

Av de 1305 skolor som ansökte om att få erbjuda YH-utbildningar beviljades under onsdagen 351 stycken.

En av dem var alltså Ekbackeskolan som till hösten kommer kunna återuppta sin yrkeshögskoleutbildning i svetsning.

En utbildning som varit kraftigt efterfrågad under det år som den varit bortplockad.

– Vi har haft många som ringt nu när vi inte haft utbildningen och velat söka och tryckt på. I år blir det dock bara 12 platser, så det kommer bli mycket tufft att komma in, säger utbildningsledaren Jörgen Persson.

– Vi får in ansökningar av elever från hela Sverige och det är kanske det Myndigheten för yrkeshögskolan har sett nu tillsammans med arbetsmarknaden och företagen, att det faktiskt behövs en sådan här utbildning. Vi har haft många elever som började årskurs ett här och som tog studenten i somras som blev jättebesvikna över att inte få börja här i september. De har ju gått och tittat på de här äldre eleverna och sett upp till dem, men de får chansen att söka in nu istället, säger läraren Peter Olofsson.

Olofsson beskriver YH-utbildningen som Ekbackeskolans lok.

Tack vare att man kunnat erbjuda ett års eftergymnasial utbildning har skolan dragit till sig många elever från Hässleholm, Kristianstad och Älmhult.

Att nu få tillbaka den betyder mycket för skolan, men även för arbetsmarknaden, menar de.

– Efter YH-utbildningen kan du ta de jobben som har de högsta kvalitetskraven och jobba för de företag som arbetar på de mest utsatta konstruktionerna, som kärnkraftverk till exempel, där det är mycket kvalitet och fokus på internationell standard, säger Jörgen Persson.

– Det finns tre nivåer du kan ta ut diplom på som svetsare. Tre är högsta, stjärnstatusen. På gymnasienivåer kommer du kanske på enstaka områden upp till nivå två. Går man YH-utbildningen kommer man upp till nivå tre och blir ännu mer attraktiv och den nivån kommer man inte upp i annars. Det finns inte timmar till det och det är det som vi hela tiden försökt förklara för myndigheten och arbeta för, fyller Peter Olofsson i.

Vad innebär det för Ekbackeskolan att kunna erbjuda den här utbildningen igen?

– Vi ligger alltid i framkant men nu flyttar vi fram skolan ett steg till, säger Jörgen Persson.

– Sen är det så klart stort för skolan att kunna ha en YH-utbildning i sitt koncept. Och för företagen betyder det jättemycket, säger Peter Olofsson.

Den nya yrkeshögskoleutbildningen kommer även att ha en inbyggd valmöjlighet där företag tillsammans med skolan skräddarsyr en fyra veckor lång praktikperiod, där man bland annat samarbetar med ubåtstillverkaren Kockums.