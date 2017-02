Viktig Osbypoäng i Motala

Osby IK fick nöja sig med en poäng uppe i Motala. Hemmalaget prickade in segermålet i förlängning när Oik hade en spelare på botbänken.

Matchen slutade 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-0) och Osby måste nu slå jumbon Åstorp på söndag för att hålla avståndet ner till strecket som innebär återkval.

– Vi ska vinna den här matchen. Redan i den första perioden borde vi ha gjort ett par mål framåt men vi får jobba så fruktansvärt hårt för varje mål framåt just nu, sa en mycket besviken tränare Pär Persson.



Osby kom till spel uppe i Motala med två raka förluster i ryggen, förluster mot Olofström och Kalmar, båda två på hemmais som har gjort att lagets hopp om en offensiv play off plats har gått om intet. Även mot Motala var det motigt från start. Med 1,10 kvar av den första perioden satte Ivan Dunajev 1-0 för hemmalaget som då spelade med två man mer på isen. Hemmalaget gick även ifrån till 2-0 genom Oliver Håkansson innan Osby kunde sätta sitt första mål för kvällen. Det kom i det absoluta slut skeendet av den andra perioden och målskytt var Daniel Peterson.

Osby dominerade spelet ute på isen både i den andra och tredje perioden så det var helt rättvist att Anton Virtanen kunde skicka in 2-2, 6,19 in på den tredje perioden. Vändningen var helt genomförd när Daniel Peterson kunde slå in 2-3 efter 11,24.

– Vi pratade mycket om att vinna kamperna framför de båda målen och länge gjorde vi det mycket bra men när Motala tog ut målvakten gjorde vi ett pojklagsmisstag och bjöd på 3-3 målet. Det återstod då 21 sekunder av perioden när Markus Pettersson, utan markering kunde göra utjämna.

– Vi försökte prata ihop oss inför förlängningen men åkte på en utvisning som Motala kunde utnyttja, sa Perssons som fick se Ivan Dunayev göra sitt andra mål för kvällen.

– Naturligtvis surt att bara få med sig en poäng hem när vi var nära att få med oss full pott efter vår fina vändning. Men nu får vi försöka spela enklare framåt och försöka sätta våra målchanser. Vi skapar ju massor av lägen men är inte effektiva nog i de avgörande lägena.

I tabellen tappade Osby viktiga poäng i jakten på en andra plats bakom Kalmar. Med Motalas två poäng måste istället Oik se till att fixa poäng i de kommande matcherna för att hålla lag som just Motala och Alvesta på behörigt avstånd. En bra chans för Osby kommer redan på söndag då tabelljumbon Åstorp kommer på besök.