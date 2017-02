Bilfärd med dödshot och misshandel

HÄSSLEHOLM/vittsjö De hotade mamman, sonen och mammans sambo med kniv och tog sedan med våld med sig sonen för att pressa honom på pengar.

Vid ett obevakat tillfälle lyckades han fly. Nu åtalas en 30-årig och en 25-årig man för bland annat människorov.

Händelsen inträffade förra året mellan den 3 och 4 augusti i Vittsjö.

Enligt stämningsansökan trängde sig de två knivbeväpnade männen sent på kvällen in i stugan i Vittsjö.

Där tog de med sig sonen ut och misshandlade honom, bland annat med ett knytnävsslag.

Orsaken till besöket ska ha varit att sonen hade lagt beslag på en dator som männen nu skulle ha betalt för. Alla tre känner varandra sedan tidigare.

Sonen, målsäganden, blev sedan intvingad i en bil som styrde kosan mot Olofström där det skulle inkasseras pengar av en släkting till målsäganden.

Under hela händelseförloppet ska männen ha hotat och utövat utpressning genom att påstå att han skulle betala en skuld.

De hotade med att de skulle tvinga honom att följa med till Danmark för att arbeta av sin skuld och säljas som prostituerad. Männen ska också ha hotat med att han skulle dö.

Under tiden höjdes skuldbeloppet från 10 000 kronor till 50 000 kronor.

Under hela färden har de, enligt åtalet, hotat målsäganden med kniv och med en kofot.

Vid delar av färden tvingades målsäganden att ha ett klädesplagg över huvudet.

I trakten av Olofström tvingade de målsäganden att gå in i en husvagn där de bakband honom och band fast honom i inredningen.

Där lastade de av grejer som de hade tagit med sig från stugan i Vittsjö, bland annat en dator.

Efter ett tag fortsatte bilfärden, men bilen fick motorstopp.

I samband med att målsäganden tvingades att knuffa bilen framåt lyckades han fly och gömma sig i ett buskage under ett par timmar i närheten av där släktingen bodde.

I åtalet skriver åklagaren att brottet bör betraktas som grovt eftersom det innefattat hot av allvarligt slag och eftersom brottet varit av särskild hänsynslös och farlig art. Målsäganden har uppgett att han fruktade för sitt liv och att han inte visste vad de två männen kunde ta sig till.

Båda männen sitter häktade.

Enligt tidigare uppgifter ska de båda åtalade ha kopplingar till mc-klubben La Familia.

I förhör har de erkänt till vissa delar, men anser att målsäganden i stort sett har överdrivit det som hände.