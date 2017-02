En dubblerad mängd plast

Hässleholm Insamlingen av plats- och pappersförpackningar har upp till fördubblats sedan de två fyrfackskärlen infördes i Hässleholms kommun.

– Helt i överensstämmande med de mål som vi satte upp, säger Maria Kalén, kommunikatör på Hässleholms Miljö AB.

Hässleholm Miljö kan konstatera att utsorteringen av plats- och pappersförpackningar har öka markant bland hushållen sedan det nya systemet inleddes. Dessutom har det brännbara materialet minskat.

Under januari 2016 samlades det in nästan 24 ton plastförpackningar.

I januari i år var den siffran 51 ton. Alltså mer än en fördubbling. Insamlingen av pappersförpackningar var 51 ton under januari 2016 och nu är den siffran 70 ton.

Det brännbara har istället minskat med omkring 10 procent. I januari i år samlades 440 ton brännbart in från kommunens hushåll. Januari 2016 var den siffran 490 ton. Det brännbara blir till fjärrvärme i kommunen.

Arbetet med det nya insamlingssystemet i kommunen inleddes i augusti förra året. I november hade 32 000 kärl placerats ut hos en- och tvåbostadshus samt fritidshus i kommunen.

Fram tills att alla kärl var ute genomfördes en informationskampanj genom bussreklam, annonsering och möten med kommuninnevånarna på gator, torg och på avfallsanläggningen i Vankiva.

– En av de vanligaste frågorna då var trasiga krukor och dricksglas skulle läggas, nu när det inte fanns något deponifack, berättar Maria Kalén.

Som svar på det informerades om att sådant avfall kan läggas i den röda miljöboxen med lock märkt med farligt avfall.

När man vill få den tömd kontaktar man kundtjänst. (Har man ingen röd miljöbox kan den beställas hos kundtjänst Hässleholms Miljö).

Tömningen av miljöboxen ingår i abonnemangskostnaden, liksom hämtning av grovavfall två gånger om året.

– Nu har det nya insamlingssystemet varit i full gång i tre månader och det är tydligt att hushållen sköter det mycket bra, menar Maria Kalén vidare och berättar också att frågor om sortering numera mest handlar om enstaka produkter.

På Hässleholms Miljös hemsida (www.hassleholmmiljo.se) finns A-Ö, var slänger man vad, liksom de nya tömningskalendrarna för samtliga adresser i kommunen. Man kan också bli påmind via sms om att det är dags att ställa ut kärlen.