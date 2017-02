Hässleholms Voltige skrittar in på scenen

En ny förening har sett dagens ljus.

Det är voltigörerna i Hässleholms Ridklubb som bryter sig loss och startar eget – Hässleholms Voltige.

– Vi vill möjliggöra en större satsning för våra utövare, säger Tove Zellman som är ordförande i den nystartade föreningen.

Hässleholms Ridklubb drog igång voltige 2012. Året därpå anslöt Tove Zellman som har varit huvudtränare för voltigörerna sedan dess.

Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla grenen.

– Vi tror på en stark framtid för voltigesporten i Hässleholm och hoppas på detta sätt kunna ge våra aktiva barn och ungdomar fortsatt möjlighet att ha roligt och utvecklas i denna fina lagsport med blandade åldrar. Våra två föreningar kan på detta sätt samarbeta och dra nytta av varandra för att samtidigt kunna sätta den egna verksamheten i främsta rummet – det är en win-win, säger Tove Zellman.

Hässleholms Ridklubb tog över driften av ridskolan för ett och ett halvt år sedan och behöver fokusera på den totala verksamheten.

Zellman påpekar att det inte råder någon konkurrens mellan föreningarna och att flera av den nystartade föreningens medlemmar kommer att vara aktiva också i Hässleholms Ridklubb.

Även Ulrika Olsson tror på den nya konstellationen:

– Verksamheterna går organisatoriskt skilda vägar men vi fortsätter att samarbeta på flera olika sätt och för de aktiva är det väldigt lite som förändras. Vi tror att detta kan leda till en bredare och ännu starkare hästsport i Hässleholms kommun, säger HRK-ordföranden.

I nuläget befinner sig Hässleholms voltigörer på skrittnivå och nästa steg är att gå upp i galopp, vilket Tove Zellman siktar på ska ske under 2017.

– Det kan vara svårt att kombinera en galopphäst med ridskoleverksamhet. Det är en av grejerna som vi har stött på, säger Tove Zellman och berättar att man har letat efter en ändamålsenlig häst under en längre tid.

– Vi har tittat på många hästar och till slut hittade vi honom i Vinslöv. Vi har sparat i över ett års tid för att kunna köpa honom.

Hässleholms Voltiges guldklimp heter Cash och är 13 år.

– Han är ganska stor, 175 centimeter, och vi räknar med att vi ska kunna vara tre stycken på honom. Han är lättlärd och trevlig och med honom blir det lite större möjligheter att utvecklas.

Även i fortsättningen kommer den nya föreningen att samarbeta med Hässleholms Ridklubb om hästar som voltigörerna kan träna med i skritt.

För de aktiva väntar tävlingar i Malmö och Laholm under våren.

– Sen är det skritt-SM i juni och det ska vi vara med på i år också.

Föreningen har tre grupper i träning och nya ungdomsledare på väg in.

– Vi har kö med ungdomar som vill börja. Tanken är att de nya ledarna ska komma in i det och sedan hoppas vi kunna starta fler grupper till hösten.